Zmagania w grupie C ostatnich mistrzostw świata wygrała Argentyna, która do 1/8 finału awansowała z kompletem zwycięstw na koncie, ogrywając po drodze m.in. mistrzów olimpijskich, czyli Francuzów. Podopieczni Marcelo Mendeza mieli jednak pecha, bo na start fazy pucharowej trafili na późniejszych triumfatorów turnieju, czyli Włochów. Przegrali 0:3 i pożegnali się z marzeniami o medalu.

Argentyńczycy ostatni mecz na Filipinach rozegrali 21 września, po czym udali się na zasłużony odpoczynek. Ten nie potrwa jednak długo, ponieważ niebawem startują rozgrywki ligowe. Do tych przygotowuje się już m.in. Luciano De Cecco, czyli legendarny zawodnik, który zajął siódme miejsce w klasyfikacji najlepszych rozgrywających mistrzostw świata. Przed nim znaleźli się jednak wyłącznie zawodnicy, którzy ze swoimi drużynami dotarli co najmniej do ćwierćfinału, w tym reprezentant Polski, Marcin Komenda (szósta pozycja).

De Cecco karierę klubową zaczynał w ojczystej Argentynie, później zaliczył roczną przygodę w rosyjskim Dinamo-Jantar Kaliningrad, a w 2011 roku przeprowadził się do Włoch. W tamtejszych klubach występował aż do bieżącego roku, gdy przeniósł się do Steam Hemarpol Norwida Częstochowa. Dla doświadczonego 37-latka będzie to debiut w PlusLidze.

PlusLiga. Luciano De Cecco z nieoficjalnym debiutem

Argentyńczyk do kolegów z zespołu przygotowujących się do startu rozgrywek dołączył w poniedziałek 29 września. Jak w programie "Polsat SiatCast" zdradził prezes Norwida Łukasz Żygadło, De Cecco przyjechał do Polski już z pewną wiedzą na temat drużyny.

"Jesteśmy cały czas w kontakcie. Analizował nasze sparingi, więc widzę, że jest zaangażowany, widzi potencjał i to jest najważniejsze" - powiedział.

De Cecco jest uznawany za jednego z najlepszych rozgrywających na świecie, co potwierdzał nie tylko w reprezentacji Argentyny, ale też we włoskich klubach. Fani Norwida najwyraźniej nie mogą już doczekać się występów tego zawodnika na polskich parkietach.

Mamy sygnały, że jest duże zainteresowanie kupnem koszulki z jego nazwiskiem. Kibice mając możliwość zobaczenia Luciano w Sosnowcu na meczu kadry, pojechali go zobaczyć

De Cecco na oficjalny debiut w PlusLidze musi poczekać do startu rozgrywek. Tymczasem zdążył już zaliczyć pierwszy, nieoficjalny występ w nowym zespole. 37-latek zagrał w sparingu z pierwszoligowym Nowak-Mosty MKS-em Będzin, wygranym przez jego drużynę 4:0 (czwartego seta rozegrano na życzenie trenerów).

"On już tu jest i zaczyna czarować! Luciano De Cecco zadebiutował w Norwidzie" - przekazał klub z Częstochowy w mediach społecznościowych.

Norwid nie wystąpił jednak w optymalnym składzie - w drużynie zabrakło m.in. Jakuba Nowaka, który niedawno razem z reprezentacją Polski wrócił z Filipin, do zespołu nie dołączył też jeszcze czeski atakujący Patryk Indra, który razem z kolegami z drużyny sprawił sensację i dotarł do półfinału mistrzostw świata.

Luciano De Cecco we włoskiej Modenie (L) i reprezentacji Argentyny (po prawej w rozmowie z Nikolą Grbiciem)

Siatkarze zespołu Norwid Częstochowa w sezonie 2024/2025

Łukasz Żygadło (pierwszy z prawej) w barwach Norwida Częstochowa