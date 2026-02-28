Hit PlusLigi nie zawiódł. Polski siatkarz bohaterem, Grbić wszystko widział

Po ostatnim zwycięstwie Aluron CMC Warta Zawiercie jako pierwsza drużyna PlusLigi zapewniła sobie grę w fazie play-off. Ale wicemistrzowie Polski oczywiście mierzą w tym sezonie zdecydowanie wyżej niż w samą grę w czołowej ósemce.

- Nikt z nas sobie nie wyobrażał, że może w play-offach nas zabraknąć. To dla nas jakiś kroczek, ale dopiero pierwszy, bardzo malutki, do tego, co chcemy osiągnąć - przekonywał przed meczem przed klubową kamerą libero Zawiercian Jakub Popiwczak.

W sobotnim hicie kolejki do hali jego zespołu przyjechał Indykpol AZS Olsztyn. To akurat rewelacja rozgrywek, która przed poprzednią kolejką była jeszcze na podium tabeli - spadła z niego na czwarte miejsce po porażce z Bogdanką LUK Lublin.

Niemiecki siatkarz znów "odpalił". A potem przyszła odpowiedź lidera PlusLigi

W tamtym spotkaniu Olsztynianie wyrwali jednego seta, gdy w polu zagrywki aż czterema asami serwisowymi błysnął Moritz Karlitzek. Niemiecki przyjmujący niemal skopiował swój wyczyn w pierwszym secie sobotniego spotkania. Tym razem zanotował trzy asy, a jego zespół objął prowadzenie 14:9.

Tyle że Zawiercianie odpowiedzieli świetnymi zagrywkami rozgrywającego Miguela Tavaresa i błyskawicznie doprowadzili do remisu 14:14. Po raz drugi Indykpol AZS odskoczył na dwa punkty po kolejnym asie Karlitzka, przy stanie 21:19. Gospodarze znów wyrównali, ale w grze na przewagi lepsi byli Olsztynianie - tym razem zagrywką w szykach rywali namieszał Seweryn Lipiński, a po chwili Karlitzek zdobył decydujący punkt.

Po stronie Zawiercian na początku najwyżej nad siatką fruwał Aaron Russell. Tylko w pierwszym secie zdobył osiem punktów. A w drugim gra jego zespołu zaczęła się jeszcze bardziej zazębiać. Dobrze funkcjonował system blok-obrona, a kiedy dwa punkty z pola serwisowego dołożył Bartłomiej Bołądź, Warta prowadziła już 12:6.

Drugi set należał właśnie do 31-letniego atakującego. Zdobył aż 10 punktów, a Zawiercianie rozbili rywali właściwie wszystkimi siatkarskimi elementami. Skończyło się nokautującym zwycięstwem 25:12.

Siatkarze Michała Winiarskiego przełamali rywali w hicie ligi. Wszystko oglądał Grbić

Być może Bołądzia dodatkowo zmobilizowała obecność w hali Nikoli Grbicia. Selekcjoner reprezentacji Polski obserwuje zawodników, bo coraz bliżej do ogłoszenia szerokiego składu na najbliższy sezon kadrowy.

W Warcie jest kilku kandydatów do reprezentacji Polski, którzy nie zatrzymywali się też na początku trzeciej partii. Trener rywali Daniel Pliński szybko przerwał więc grę, bo jego zespół przegrywał 1:5. Problemem Olsztynian była jednak skuteczność w ataku, różnica czterech, pięciu punktów się utrzymywała.

W końcu jednak i wybloki gości zaczęły pojawiać się częściej, kontrataki pozwoliły im zmniejszyć straty - Warta prowadziła tylko 17:15 i to Michał Winiarski, szkoleniowiec Zawiercian, wykorzystał przerwę na żądanie. A gospodarze szybko uspokoili sytuację po asie serwisowym Jurija Gladyra. Wygraną 25:22 przypieczętował atak Bartosza Kwolka.

W składzie gości na czwartego seta pozostał rezerwowy atakujący Arthur Szwarc, który zastąpił Jana Hadravę. A po udanym ataku Pawła Halaby z tzw. szóstej strefy Indykpol AZS prowadził 11:9. Nie wszystko było więc jeszcze dla gości stracone.

Po chwili doszło do kontrowersji, gdy na jedną z decyzji sędziów pieklił się Pliński. Ale wynik znów się wyrównał. Dwupunktową przewagę Zawiercianom w końcówce dał Kwolek, który zatrzymał blokiem Szwarca. Ostatecznie Warta wygrała 25:23.

Nagrodę dla MVP spotkania otrzymał Bołądź, który zdobył w sobotę 22 punkty. Wygrana umacnia Wartę Zawiercie na pozycji lidera PlusLigi. Olsztynianie pozostają na czwartym miejscu, ale w trakcie tej kolejki mogą je stracić.

Bartłomiej Bołądź atakuje w meczu z Indykpolem AZS Olsztyn Jarek Praszkiewicz PAP

Miguel Tavares, rozgrywający Aluron CMC Warty Zawiercie Jarek Praszkiewicz PAP

Atakuje Jan Hadrava z Indykpolu AZS Olsztyn Jarek Praszkiewicz PAP

