Hit PlusLigi nie zawiódł. Polski siatkarz bohaterem, Grbić wszystko widział

Damian Gołąb

Damian Gołąb

W hali w Zawierciu Nikola Grbić, a na boisku hit siatkarskiej PlusLigi. Selekcjoner pofatygował się na mecz Aluron CMC Warty Zawiercie z Indykpolem AZS Olsztyn, czyli rywalizację lidera rozgrywek z czwartą drużyną tabeli. W drużynie z Olsztyna znów kapitalny moment miał Moritz Karlitzek, którego seria asów serwisowych niemal powaliła rywali. Tyle że odpowiedź siatkarzy Michała Winiarskiego była imponująca.

Grupa siatkarzy drużyny w żółto-zielonych strojach obejmuje się na boisku po zdobyciu punktu, w tle widać fragment parkietu oraz stojącego zawodnika.
Siatkarze Aluron CMC Warty ZawiercieJarek PraszkiewiczPAP

Po ostatnim zwycięstwie Aluron CMC Warta Zawiercie jako pierwsza drużyna PlusLigi zapewniła sobie grę w fazie play-off. Ale wicemistrzowie Polski oczywiście mierzą w tym sezonie zdecydowanie wyżej niż w samą grę w czołowej ósemce.

- Nikt z nas sobie nie wyobrażał, że może w play-offach nas zabraknąć. To dla nas jakiś kroczek, ale dopiero pierwszy, bardzo malutki, do tego, co chcemy osiągnąć - przekonywał przed meczem przed klubową kamerą libero Zawiercian Jakub Popiwczak.

Zobacz również:

Zmiany w przepisach zatwierdzone przez FIVB wpłyną m.in. na pracę Nikoli Grbicia
Reprezentacja siatkarzy

Klamka zapadła, siatkówka się zmieni. Grbić będzie musiał się dostosować

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    W sobotnim hicie kolejki do hali jego zespołu przyjechał Indykpol AZS Olsztyn. To akurat rewelacja rozgrywek, która przed poprzednią kolejką była jeszcze na podium tabeli - spadła z niego na czwarte miejsce po porażce z Bogdanką LUK Lublin.

    Niemiecki siatkarz znów "odpalił". A potem przyszła odpowiedź lidera PlusLigi

    W tamtym spotkaniu Olsztynianie wyrwali jednego seta, gdy w polu zagrywki aż czterema asami serwisowymi błysnął Moritz Karlitzek. Niemiecki przyjmujący niemal skopiował swój wyczyn w pierwszym secie sobotniego spotkania. Tym razem zanotował trzy asy, a jego zespół objął prowadzenie 14:9.

    Tyle że Zawiercianie odpowiedzieli świetnymi zagrywkami rozgrywającego Miguela Tavaresa i błyskawicznie doprowadzili do remisu 14:14. Po raz drugi Indykpol AZS odskoczył na dwa punkty po kolejnym asie Karlitzka, przy stanie 21:19. Gospodarze znów wyrównali, ale w grze na przewagi lepsi byli Olsztynianie - tym razem zagrywką w szykach rywali namieszał Seweryn Lipiński, a po chwili Karlitzek zdobył decydujący punkt.

    Po stronie Zawiercian na początku najwyżej nad siatką fruwał Aaron Russell. Tylko w pierwszym secie zdobył osiem punktów. A w drugim gra jego zespołu zaczęła się jeszcze bardziej zazębiać. Dobrze funkcjonował system blok-obrona, a kiedy dwa punkty z pola serwisowego dołożył Bartłomiej Bołądź, Warta prowadziła już 12:6.

    Zobacz również:

    Wilfredo Leon i Zbigniew Bartman
    Siatkówka

    Bartman atakował Leona, teraz się doczekał. Rewolucja stała się faktem

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz

      Drugi set należał właśnie do 31-letniego atakującego. Zdobył aż 10 punktów, a Zawiercianie rozbili rywali właściwie wszystkimi siatkarskimi elementami. Skończyło się nokautującym zwycięstwem 25:12.

      Siatkarze Michała Winiarskiego przełamali rywali w hicie ligi. Wszystko oglądał Grbić

      Być może Bołądzia dodatkowo zmobilizowała obecność w hali Nikoli Grbicia. Selekcjoner reprezentacji Polski obserwuje zawodników, bo coraz bliżej do ogłoszenia szerokiego składu na najbliższy sezon kadrowy.

      W Warcie jest kilku kandydatów do reprezentacji Polski, którzy nie zatrzymywali się też na początku trzeciej partii. Trener rywali Daniel Pliński szybko przerwał więc grę, bo jego zespół przegrywał 1:5. Problemem Olsztynian była jednak skuteczność w ataku, różnica czterech, pięciu punktów się utrzymywała.

      Zobacz również:

      Bartosz Gomułka (z lewej) i Aleks Nasewicz - dwie nadzieje reprezentacyjnego ataku
      Reprezentacja siatkarzy

      To im przygląda się Nikola Grbić. Dwóch kandydatów na następcę Kurka

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb

        W końcu jednak i wybloki gości zaczęły pojawiać się częściej, kontrataki pozwoliły im zmniejszyć straty - Warta prowadziła tylko 17:15 i to Michał Winiarski, szkoleniowiec Zawiercian, wykorzystał przerwę na żądanie. A gospodarze szybko uspokoili sytuację po asie serwisowym Jurija Gladyra. Wygraną 25:22 przypieczętował atak Bartosza Kwolka.

        W składzie gości na czwartego seta pozostał rezerwowy atakujący Arthur Szwarc, który zastąpił Jana Hadravę. A po udanym ataku Pawła Halaby z tzw. szóstej strefy Indykpol AZS prowadził 11:9. Nie wszystko było więc jeszcze dla gości stracone.

        Po chwili doszło do kontrowersji, gdy na jedną z decyzji sędziów pieklił się Pliński. Ale wynik znów się wyrównał. Dwupunktową przewagę Zawiercianom w końcówce dał Kwolek, który zatrzymał blokiem Szwarca. Ostatecznie Warta wygrała 25:23.

        Nagrodę dla MVP spotkania otrzymał Bołądź, który zdobył w sobotę 22 punkty. Wygrana umacnia Wartę Zawiercie na pozycji lidera PlusLigi. Olsztynianie pozostają na czwartym miejscu, ale w trakcie tej kolejki mogą je stracić.

        Niemiecki siatkarz jasno o tym, co spotyka go w polskim klubie. Tak jeszcze nie było

        PlusLiga
        24 kolejka
        28.02.2026
        12:30
        Zakończony
        Wszystko o meczu
        Siatkarz w żółto-zielonym stroju atakuje piłkę podczas meczu, dwaj zawodnicy drużyny w zielonych koszulkach wyskakują do bloku, widoczna siatka oraz fragmenty hali sportowej w tle.
        Bartłomiej Bołądź atakuje w meczu z Indykpolem AZS OlsztynJarek PraszkiewiczPAP
        Grupa siatkarzy ubranych w żółto-zielone stroje świętuje udaną akcję podczas meczu na hali sportowej, jeden z zawodników z numerem 15 w centrum cieszy się ze zdobytego punktu, otoczony drużyną.
        Miguel Tavares, rozgrywający Aluron CMC Warty ZawiercieJarek PraszkiewiczPAP
        Siatkarz w zielonym stroju wykonuje atak na piłkę, próbując przebić ją przez blok dwóch zawodników drużyny przeciwnej w żółto-zielonych strojach. W tle siatka, fragment boiska i ławka dla zawodników.
        Atakuje Jan Hadrava z Indykpolu AZS OlsztynJarek PraszkiewiczPAP
        Kamil Składowski: Zarząd JSW Jastrzębskiego Węgla ma czas na znalezienie rozwiązań. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja