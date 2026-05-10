Historyczny wynik w PlusLidze. Co za zwrot, oto nowi mistrzowie Polski

Na tak zaciętą rywalizację w finałach PlusLigi kibice czekali 13 lat - to 2013 rok był ostatnim, w którym do wyłonienia mistrza Polski koniecznych było aż pięć spotkań. Tym razem w rywalizacji drużyn z Zawiercia i Lublina było sporo zwrotów akcji, ale też oba zespoły potrafiły rozbić rywali w trzech setach.

Decydujący mecz w Sosnowcu, gdzie w roli gospodarza grała Aluron CMC Warta Zawiercie, wypełnił trybuny tutejszej areny. Dominowali oczywiście fani Zawiercian. Po wyjazdowym zwycięstwie w Lublinie z pewnością z jeszcze większą wiarą w pierwszy w historii klubu tytuł mistrza Polski.

Kapitalne otwarcie Wilfredo Leona. Potem do głosu doszli zawodnicy Michała Winiarskiego

Lublinianie bronili złota sprzed roku. Mimo porażki w ostatnim meczu ich trener Stephane Antiga posłał na boisko taki sam skład - z Jacksonem Youngiem na przyjęciu, u boku Wilfredo Leona. To Kanadyjczyk po raz kolejny zastępował Hilira Henno, który nie zdążył odzyskać pełni sił po urazie.

W pierwszym secie rozgrywający Bogdanki LUK Marcin Komenda w pierwszej kolejności wybierał jednak do ataku Leona i Mateusza Malinowskiego. Co prawda Zawiercianie szybko zablokowali atak tego drugiego, ale po chwili wynik się odwrócił i 9:7 prowadzili goście - ale wyrównanie znów przyszło bardzo szybko.

Tyle że Lublinianie na dobre odskoczyli przy zagrywkach Leona. Utrudniały akcje Zawiercian - Mateusz Bieniek i Aaron Russell zaatakowali w aut, Bartłomieja Bołądzia powstrzymał blok. Bogdanka LUK objęła prowadzenie 16:10. Z takiej sytuacji Zawiercianie się już nie podnieśli. Mieli olbrzymie problemy w ataku - zaledwie 27 procent skuteczności i ujemną efektywność w tym elemencie. Przegrali aż 15:25.

Zdecydowanym liderem Lublinian był Leon, który w pierwszym secie zdobył sześć punktów. W drugim wciąż spisywał się dobrze, ale Warta w pierwszej części partii wyglądała dobrze. Jej siatkarze aż trzy razy zablokowali Younga i prowadzili 12:9. Tyle tylko że goście odrobili całe straty przy zagrywkach Malinowskiego, a po asie serwisowym Leona to oni wygrywali 16:14.

Tyle że po chwili nastąpił kolejny zwrot. Remis 17:17 dał gospodarzom Bieniek, przy zagrywkach Bołądzia - niemal nieobecnego w tym secie w ataku - Warta odskoczyła na cztery punkty. Pomógł Bartosz Kwolek, wygraną 25:22 przypieczętował z pola zagrywki Jurij Gladyr.

PlusLiga. Piąty mecz zdecydował, oto nowi mistrzowie Polski

Na trzecią partię Bogdanka LUK wyszła z jedną zmianą - nieskutecznego Younga zastąpił Mikołaj Sawicki, który przecież wrócił do gry po niesłusznej dyskwalifikacji dopiero pod koniec sezonu. Ale to Zawiercianie rozpoczęli seta kapitalnie - zagrywkami rywali męczył Miguel Tavares i Warta błyskawicznie odskoczyła na cztery punkty.

Powiększyła przewagę po kontratakach, po zagraniu Russella wygrywała już 14:6. Na dobre do gry w ataku i zagrywce włączył się Kwolek. Celem serwisów gospodarzy stał się Sawicki, w pewnym momencie różnica sięgnęła 11 punktów. Lublinianie nie pomogli sobie zagrywką, popełniając aż osiem błędów. Skończyło się wygraną pretendentów do tytułu 25:14.

Ale w czwartej partii Bogdanka LUK podjęła walkę. Od początku utrzymywała się punkt, dwa przed rywalami. Znów drużynę w ofensywie na swoje barki brał Leon. Po drugiej stronie to samo robił jednak Bołądź, doprowadził do remisu 10:10. Po chwili punkt zagrywką zdobył Russell, ataku nie skończył Malinowski, i Warta miała trzy punkty przewagi.

Podopieczni Michała Winiarskiego grali cierpliwie, przy ich prowadzeniu 18:15 Antiga wykorzystał drugą przerwę. W ataku skuteczny był jednak Russell, w obronie błyszczał Jakub Popiwczak. Zawiercianie szybko "zrzucili" z pola serwisowego Leona i w końcówce dopięli swego, wygrywając 25:21. Zwycięstwo 3:1 kończy pięciomeczową rywalizację - Zawiercianie zdobywają pierwszy w historii tytuł mistrza Polski.

Dla Bogdanki LUK to koniec sezonu. Aluron CMC Warta zagra jeszcze za tydzień w turnieju finałowym Ligi Mistrzów w Turynie.

Z Sosnowca Damian Gołąb

