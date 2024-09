Cuprum Stilon to nowa nazwa na mapie siatkarskiej PlusLigi. Drużyna przejęła tradycje Cuprum Lubin i Stilonu Gorzów. Ten pierwszy zespół spędził ostatnie lata w elicie, ale latem przeniósł się z Lubina do Gorzowa Wielkopolskiego, co zresztą spotkało się z protestami lubińskich kibiców .