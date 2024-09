Historyczny wynik klubu Wilfredo Leona. Michał Winiarski zaskoczony, duży zawód

Zawiercianie przed nowym sezonem dokonali dwóch zmian w podstawowym składzie . Do szóstki wskoczył Jurij Gladyr, najstarszy zawodnik ligi, który rozpoczął mecz na środku siatki . I od razu wprowadził się do nowego zespołu asem serwisowym, po kilku minutach zdobył pierwszy punkt blokiem. A że zagrywką rywali zaskoczył także Miłosz Zniszczoł , Warta prowadziła już 13:8.

Po chwili jednak w grze gospodarzy coś się zacięło. Różnica zmalała do punktu, lublinianie opierali się na skuteczności Kewina Sasaka . W końcu goście objęli prowadzenie, po zagrywce atakującego wygrywali już 22:20. Siatkarze Warty wybronili jednak piłki setowe dla rywali i ostatecznie to oni wygrali 29:27.

Bogdanka LUK Lublin zaskakuje gospodarzy. Dwa sety dla gości

Już w pierwszym meczu PlusLigi nie brakowało emocji. Te dały o sobie znać na początku trzeciej partii, gdy Massimo Botti , trener gości, mocno protestował po jednej z decyzji sędziów. Po chwili miał jednak większe powody do zmartwień, bo zawiercianie odskoczyli jego drużynie, wygrywając 13:9. Podobnie jak w poprzednich partiach lublinianie byli jednak w stanie doprowadzić do remisu, kiedy powstrzymali blokiem Karola Butryna . A w końcówce objęli prowadzenie i wykorzystali już pierwszą piłkę setową, kiedy w aut huknął Bartosz Kwolek .

PlusLiga. Niespodzianka już w pierwszym meczu, koniec po trzech godzinach

Do piątku obie drużyny grały ze sobą w PlusLidze sześć razy i za każdym razem lepsi byli zawiercianie. W czwartym secie ponownie to oni wypracowali sobie przewagę, wygrywali 9:6. Z czasem różnica wzrosła do pięciu punktów. A gdy do tego doszła seria dobrych zagrywek Kwolka, przewaga zawiercian stała się już niemal nie do odrobienia dla rywali. Co prawda w końcówce różnica nieco się zmniejszyła, ale Warta wygrała pewnie, 25:20.