Historyczny moment w PlusLidze. Dokonali tego po raz pierwszy

W meczach finałowych tegorocznego sezonu PlusLigi nie brakowało emocji. Pierwszy z nich wygrał Jastrzębski Węgiel wynikiem 3-0 . Drugie spotkanie nie odbyło się w spokojnej atmosferze - doszło do kłótni pod siatką, a wszystko przez błąd sędziów . Tym razem górą byli zawiercianie , a Jastrzębski wywalczył tylko jednego seta. W ostatnim meczu sytuacja z soboty się odwróciła i ostatecznie to ubiegłoroczny triumfator PlusLigi mógł cieszyć się ze zwycięstwa .

Jastrzębski Węgiel świętuje. Pierwszy raz w historii

Jastrzębski Węgiel ma się z czego cieszyć. Udało osiągnąć się coś, co nie zdarzyło się mimo długiej historii zespołu, a mianowicie obrona tytułu. Jak dotąd siatkarze z Jastrzębia-Zdroju czterokrotnie zdobywali złoto PlusLigi, ale tylko raz udało im się ten sukces powtórzyć rok do roku. To wielkie wydarzenie nie tylko dla klubu, ale i całej polskiej siatkarskiej ekstraklasy.

To jednak jeszcze nie koniec - zawodnicy ze Śląska mają przed sobą jeszcze jedno trudne zadanie. Już niebawem będą walczyć o to, co w zeszłym roku wymknęło im się z rąk za sprawą ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Tym razem to nie kędzierzynianie będą stać po drugiej stronie siatki, a siatkarze Itasu Trentino.