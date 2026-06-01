Historyczny debiut w PlusLidze. Głośny ruch giganta, Leon ma nowego kolegę

Lubelscy działacze z przytupem zainaugurowali "sezon ogórkowy" w PlusLidze. Największe gwiazdy dopiero co wybrały się na zgrupowania swoich reprezentacji narodowych, a już na stronie klubowej wicemistrzów Polski potwierdzono zakontraktowanie Rana Takanashiego. To prawdziwa supergwiazda japońskiej siatkówki. Konto przyjmującego na Instagramie ma ponad dwa miliony obserwujących. "Z pewnością uczyni naszą drużynę bardziej wszechstronną" - zachwycał się prezes Bogdanki LUK, Krzysztof Skubiszewski na oficjalnej stronie internetowej.

Dziś przygotowano kolejną zacną niespodziankę, kontraktując innego Japończyka. Nowym libero "Koziołków" został Tomohiro Ogawa. Libero ma już na koncie mnóstwo sukcesów ze swoją reprezentacją, ponadto choćby kilka tygodni temu sięgnął wraz z kolegami po wicemistrzostwo w rodzimej SV League. Niebawem czeka go jednak największa zmiana w dotychczasowej karierze. Transfer nie jest zaskoczeniem dla siatkarskiego środowiska. O potencjalnych przenosinach do Europy informował wcześniej Jakub Balcerzak.

Kolejny Japończyk w Bogdance LUK Lublin. Ogawa dołączył do Takanashiego

"W lidze japońskiej, nieprzerwanie od 2021 roku jest najlepszym przyjmującym, libero lub broniącym, niejednokrotnie zbierając po kilka tytułów indywidualnych w jednym sezonie. Z reprezentacją Japonii dwukrotnie stał na podium Ligi Narodów i Mistrzostw Azji. Zdobył też srebro Pucharu Świata i brąz Pucharu Azji" - wymieniła jego sukcesy Bogdanka LUK w komunikacie. Krótkiego komentarza udzielił także Maciej Krzaczek, czyli wiceprezes lubelskiego zespołu.

"Skuteczna i nieszablonowa ofensywa zaczyna się od niewzruszonej defensywy, dlatego Tomohiro pozwoli naszej drużynie stać się jeszcze bardziej nieprzewidywalną. Jesteśmy przekonani, że synergia, jaką od lat rozwija z Ranem, pozwoli wzbogacić naszą grę o już wypróbowane zachowania w defensywie. Wierzymy, że klubowy debiut poza Japonią będzie dla Tomohiro bodźcem to jeszcze głębszego czerpania z jego nieopisanego potencjału" - powiedział działacz.

Zanim libero pojawi się w Polsce, czekają go choćby występy w Lidze Narodów. Mecze Japończyków na pewno będą cieszyć się ogromnym zainteresowaniem w Lublinie.

Tomohiro Ogawa przyjmuje piłkę Mark Fredesjed Cristino / Contributor Getty Images

siatkówka Burak Basturk AFP

siatkówka Grzegorz Wajda East News





Magdalena Jurczyk: Musimy się dostosować. WIDEO Polsat Sport