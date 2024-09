Gwiazdy Nikoli Grbicia świętują, a Francuz wściekły. Padły mocne słowa. "Mam już dosyć"

PlusLiga. Stephen Boyer grzmi po porażce Asseco Resovii Rzeszów

"Komunikacja między nami jest coraz lepsza, ale w takich spotkaniach jak to rozumiem go, że posyła decydujące piłki tam, gdzie czuje się bezpiecznie. Jeśli dostaję mniej piłek w ataku, to staram się to nadrobić w innych elementach, jak blok, obrona, czy zagrywka. Na pewno musimy jeszcze popracować nad zgraniem i to zaufanie przyjdzie, bo więź między rozgrywającym a atakującym jest bardzo ważna" - powiedział Boyer.