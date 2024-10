Asseco Resovia Rzeszów w poprzednim sezonie PlusLigi najpierw uzyskała awans do play-offów, a w ćwierćfinale ograła Trefl Gdańsk. I była o krok od tego, by zameldować się w finale rozgrywek, jednak ostatecznie dwukrotnie uległa Jastrzębskiemu Węglowi (2:3, 2:3). Drużyna prowadzona wówczas przez Giampaolo Medeiego zmagania zakończyła na czwartym miejscu , bo w rywalizacji o brąz musiała uznać wyższość Projektu Warszawa.

Przed kolejnym sezonem w klubie z Podkarpacia doszło do kilku ważnych zmian. Medeiego na stanowisku trenera zastąpił Tuomas Sammelvuo , a na transfer do Fenerbahce Stambuł zdecydował się dotychczasowy kapitan, Fabian Drzyzga. Drużynę opuścił też m.in. Jakub Kochanowski , z kolei szeregi zespołu zasilił Bartosz Bednorz.

PlusLiga. Gregor Ropret o problemach Asseco Resovii Rzeszów