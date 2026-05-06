Już od wielu miesięcy spekulowano na temat transferowych ruchów Aluron CMC Warty Zawiercie, która w sezonie 2026/2027 ma dysponować wręcz "galaktycznym" składem. Szeregi drużyny mają zasilić m.in. Kamil Rychlicki, Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal, ale na potwierdzenie ich transferów trzeba poczekać do zakończenia sezonu ligowego i finiszu zmagań w Lidze Mistrzów. Eksperci jednak już teraz nie mają złudzeń - to będzie zespół z ogromnym potencjałem.

"Na papierze oczywiście Warta wygląda najlepiej. W zasadzie, to za rok będzie Warta, długo, długo nic i Bogdanka LUK Lublin. Jak wyzdrowieje Sasak, jak Takahashi złapie wspólny język z Leonem, to Bogdanka może się pobić z Wartą i nawet może ją zatrzymać" - spekukował w rozmowie z Interią ekspert i komentator Polsatu Sport Jakub Bednaruk.

Z jednej strony "Jurajskich Rycerzy" czekają wzmocnienia, z drugiej kilku zawodników opuści szeregi drużyny prowadzonej przez Jakuba Kochanowskiego. Już w połowie kwietnia siatkarski ekspert Jakub Balcerzak opublikował nieoficjalny skład Warty na kolejny sezon, a w tym zabrakło Jurija Gladyra, Jakuba Czerwińskiego, Jakuba Nowosielskiego i Kyle'a Ensinga. O ostatnim z wymienionych teraz ponownie stało się głośno.

PlusLiga. Kyle Ensing odchodzi z Warty Zawiercie

Ensing to 29-letni amerykański atakujący, który wcześniej występował m.in. w niemieckim Berlin Recycling Volleys, izraelskim Maccabi Tel Awiw i francuskim Saint-Nazaire VBA, a w 2024 roku podpisał kontrakt z Wartą, która jest jego pierwszym polskim klubem w karierze. W sezonie 2025/2026 reprezentant Stanów Zjednoczonych, który w swoim dorobku ma m.in. medale Ligi Narodów i brąz olimpijski wywalczony w Paryżu, pełnił głównie rolę zmiennika Bartłomieja Bołądzia. W 30 rozegranych do tej pory meczach w PlusLidze zdobył 128 punktów.

W świetle informacji o transferze Kamila Rychlickiego przy jednoczesnym pozostaniu w klubie Bołądzia stało się jasne, że Ensing odejdzie z Warty. Kwestią otwartą pozostawało, na jaki kierunek postawi Amerykanin. Z ostatnich doniesień tureckich mediów wynika, że ten w sezonie 2026/2027 będzie występował w barwach beniaminka, Sungurlu Belediyesporu.

"Klub Sungurlu, który miał udany sezon w pierwszej lidze i awansował do SMS Group Efeler League po sukcesie w barażach, dokonał swojego pierwszego transferu. Sungurlu Belediyespor osiągnął porozumienie z amerykańskim atakującym Kyle'em Ensingiem" - przekazał portal mintonette.com.tr, informację powielił też poczytny profil Voleybol Gunlugu w serwisie X.

Zanim jednak transfer Ensinga będzie mógł zostać oficjalnie potwierdzony, ten musi dokończyć sezon w barwach Warty. Siatkarze z Zawiercia wciąż pozostają w grze o mistrzostwo kraju, w środę 6 maja o godz. 20 rozegrają kolejny mecz z Bogdanką LUK Lublin i muszą wygrać, by przedłużyć szanse na tytuł. Podopieczni Winiarskiego w połowie maja zagrają z kolei w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie.

Kyle Ensing w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie Marcin Golba AFP

Kyle Ensing (z lewej) w reprezentacji USA TED ALJIBE AFP

Kyle Ensing MATEUS BONOMI AFP

