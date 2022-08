Gwiazdor trenuje z polskim potentatem. "To dobre miejsce dla mnie"

Kilkanaście dni temu o zakontraktowaniu włoskiego siatkarza poinformowała PGE Skra. Lanza przybył już do Bełchatowa i podzielił się opinią na temat nowego klubu. - Moje wrażenia są bardzo pozytywne. Przyjechałem tu po raz pierwszy. To był dobry dzień, w którym spotkałem wiele miłych osób. Wydaje mi się, że to dobre miejsce dla mnie - powiedział nowy gracz bełchatowian.