Ślepsk Malow Suwałki w 2019 roku wywalczył awans do PlusLigi i od tego czasu utrzymuje się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Duża w tym zasługa Andreasa Takvama , który był jednym z istotnych ogniw drużyny. Po ostatnim sezonie, który Ślepsk zakończył na dziewiątym miejscu, doświadczony środkowy postanowił zmienić otoczenie , o czym klub z Podlasia poinformował 30 kwietnia.

PlusLiga. Andreas Takvam zmienia klub

Jak przekazano, reprezentant Norwegii dzięki dobrym występom w biało-niebieskich barwach otrzymał oferty od wyżej notowanych ekip. - To zawodnik, który każdego roku rozwijał się razem z nami i dokładał ważne cegiełki do osiąganych przez nas wyników. Zaufanie i warunki do rozwoju, którymi obdarzyliśmy Andreasa przez ostatnie cztery sezony, zaprocentowały ofertami z większych ośrodków - zaznaczył Wojciech Winnik, prezes zarządu Ślepska Malow Suwałki.