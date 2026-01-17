Gwiazda polskiego klubu rozwiewa wątpliwości. W reprezentacji już nie zagra

Indykpol AZS Olsztyn w tym sezonie pozytywnie zaskakuje. Zespół prowadzony przez Daniela Plińskiego przez chwilę był nawet liderem tabeli siatkarskiej PlusLigi, cały czas balansuje wokół czołowej trójki. Przed rozpoczęciem trwającej kolejki był sklasyfikowany na czwartym miejscu.

Jednym z najważniejszych zawodników drużyny jest Jan Hadrava. 35-letni atakujący z Czech występuje w podstawowym składzie, zdecydowanie wygrywając rywalizację o miejsce w szóstce z Kanadyjczykiem Arthurem Szwarcem. Zdobył już 202 punkty, zajmuje 13. miejsce wśród najlepiej punktujących zawodników PlusLigi.

Polscy kibice znają go świetnie, zadebiutował w PlusLidze już w 2016 r. Od tamtej pory Hadrava rozegrał już tutaj siedem sezonów, obecny jest ósmy. Większość z nich spędził w Olsztynie, choć przez dwa lata występował też w JSW Jastrzębskim Węglu.

Rozmowa z Janem Hadravą, atakującym Indykpolu AZS Olsztyn

Damian Gołąb, Interia Sport: Indykpol AZS Olsztyn zrobił duży krok do przodu w porównaniu do poprzedniego sezonu. Co stoi za tak dobrymi wynikami, jakie notujecie w tym sezonie?

Jan Hadrava, atakujący Indykpolu AZS Olsztyn: Jako drużyna gramy bardzo równo. W poprzednim sezonie mieliśmy moment, w którym falowaliśmy. Nie mówię generalnie o perspektywie całego sezonu, ale o meczach - falowaliśmy w trakcie spotkań. W tym sezonie na razie zdarzyło się nam to może raz czy dwa, gdy nie byliśmy w formie. Falowaliśmy i właśnie przez to przegraliśmy.

Cały kolektyw jest dobrze sklejony, pasuje do siebie. Dobra praca trenera, sztabu szkoleniowego, wszystkich zawodników. Składa się na to wiele elementów. Trudno wskazać jeden, ale wszystko złożyło się razem. Udało się nam awansować do Final Four Pucharu Polski, do tego dochodzi miejsce w tabeli. Mam nadzieję na kolejne sukcesy.

Grasz w Polsce od lat. Czujesz się tutaj jak w domu?

- Nie powiedziałbym, że jak w domu, ale jest mi bardzo blisko do Polski. I nie chodzi tutaj o kilometry, dystans. Polacy to bardzo podobny naród do Czechów, podobna kultura, język. Mam szczęście grać w PlusLidze od kilku lat, to już mój ósmy sezon tutaj. Szanuję to, że miałem możliwość takich występów. Mam nadzieję na jeszcze kilka takich sezonów. Cieszę się, że ludzie traktują mnie tu jak na w pół swojego. To dla mnie też nagroda za pracę, lata i sezony w Polsce.

Siatkówka. Czeski atakujący zrezygnował z gry w kadrze

Reprezentacja Czech w ostatnim sezonie świetnie spisała się na mistrzostwach świata. W turnieju na Filipinach zajęła czwarte miejsce, przegrywając mecz o medal z Polską. Czy ten wynik wywołał w kraju boom na siatkówkę?

- Trochę tak, ale myślałem, że będzie większy. Rozmawiałem z kilkoma znajomymi, którzy opowiadali, że kiedy telewizja transmitowała na żywo półfinał mistrzostw świata, ludzie pytali: "kto to w ogóle gra"? Kiedy ten mecz był puszczany w restauracji czy na siłowni, ludzie nie wiedzieli, że Czesi w ogóle występują na jakichś mistrzostwach świata. Byli zaskoczeni, że nasi grają w czwórce. Dla ludzi kręcących się wokół siatkówki ten turniej to był więc prawdziwy boom, ale dla ludzi poza siatkówką - nie za bardzo.

Czy ty nadal aspirujesz do gry w reprezentacji Czech?

- Nie, to był mój ostatni sezon w reprezentacji. Byłem trzecim atakującym przed mistrzostwami świata. Rozmawialiśmy z trenerem o tym, czy pojadę na turniej, jak będę pomagać drużynie. Nie było to potrzebne, co pokazały wyniki. Chłopcy zrobili coś niesamowitego. Ja chciałem się pożegnać tą właśnie imprezą, bez względu na wynik. Już wcześniej postanowiłem, że to będą moje ostatnie występy w reprezentacji. Zgłosiłem to menedżerom reprezentacji, by już nie wysyłali do mnie zaproszeń. Poza sezonem ligowym będę się skupiać na swojej pracy, przygotowywaniu do sezonu ligowego i czasie z rodziną.

Rozmawiał Damian Gołąb

Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Stilon Gorzów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jan Hadrava, atakujący Indykpolu AZS Olsztyn Artur Szczepanski/REPORTER Reporter

Jan Hadrava (z prawej) w barwach reprezentacji Polski ROBERTO BARTOMEOLI/NurPhoto/NurPhoto via AFP AFP

Indykpol AZS Olsztyn nowym liderem siatkarskiej PlusLigi Artur Szczepanski/REPORTER East News