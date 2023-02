Groźna “cieszynka” Fornala. Polski siatkarz skomentował upadek

Fornal był w sobotę w wyśmienitej formie. Zdobył dla Jastrzębskiego Węgla 17 punktów . Do wysokiej, 59-procentowej skuteczności w ataku dołożył asa serwisowego i aż sześć punktów blokiem.

I to właśnie po jednym z bloków doszło do niebezpiecznej sytuacji. Fornal powstrzymał atak Jakuba Buckiego, a po chwili świętował udaną akcję w spektakularny sposób wraz ze Stephenem Boyerem. Obaj siatkarze wyskoczyli, by zderzyć się w powietrzu klatkami piersiowymi.