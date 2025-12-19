Po operacji biodra z poprzedniego sezonu w obecnych rozgrywkach Paweł Zatorski występuje w Asseco Resovii Rzeszów w nowej roli. Najbardziej utytułowany polski libero w historii pomaga drużynie prowadzonej przez Massimo Bottiego w roli rezerwowego przyjmującego.

Zatorski często zmienia kolegów z przyjęcia - na przykład Artura Szalpuka - w drugiej linii. Na libero numerem jeden w Resovii jest bowiem aktualnie Erik Shoji, a jego zmiennikiem Michał Potera.

PlusLiga. Niecodzienna akcja reprezentantów Polski. W końcu to zrobili

Nowa rola Zatorskiego daje mu szansę do atakowania, czego libero robić nie może. Zatorski oraz rozgrywający Resovii Marcin Janusz słyszeli więc od początku sezonu pytania, czy zdecydują się na takie zagranie. Kibice w końcu doczekali się takiej niecodziennej akcji w meczu 12. kolejki PlusLigi.

Asseco Resovia w czwartek grała w Elblągu z Barkomem Każany Lwów. Wygrywała 2:0 w setach, w trzecim prowadziła 24:16. Chwilę przed piłką meczową na boisku pojawił się Zatorski. I właśnie wtedy Janusz zdecydował się wystawić do dwukrotnego mistrza świata piłkę do ataku.

Zatorski zaatakował z tzw. szóstej strefy, wykonując popularnego pipe'a. Atak nie zakończył się jednak powodzeniem - rywal podbił piłkę. W dodatku Zatorski przy ataku nadepnął na linię trzeciego metra i to Barkom zdobył punkt. Całą akcję można obejrzeć w poniższym wideo.

Rzeszowscy siatkarze całą sytuację skwitowali uśmiechem, a mecz zakończyli w kolejnej, wygrywając 25:17. W całym spotkaniu triumfowali 3:0. Dzięki temu zapewnili sobie miejsce w czołowej szóstce tabeli po połowie fazy zasadniczej PlusLigi - a to oznacza przepustkę do gry o TAURON Puchar Polski.

Już po meczu w relacji na Instagramie swój komentarz zamieścił sam Zatorski. "Doczekaliśmy się. Teraz uwielbiam Marcina jeszcze bardziej. Nie wiem skąd pomysł, żeby skoczył do mnie podwójny blok, ale szacun dla przeciwnika za czytanie gry" - napisał siatkarz, okraszając cały wpis uśmiechniętą emoji.

Siatkarze i kibice reagują na akcję Asseco Resovii. Nikola Grbić już wcześniej powiedział, co o tym myśli

W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy kibiców, którzy w końcu doczekali się efektownej akcji Zatorskiego i Janusza. "Nareszcie", "To musi być cios!" - piszą kibice na portalu X, czyli dawnym Twitterze. Głos zabrali też byli siatkarze.

Wojciech Żaliński, który występował wspólnie z Januszem w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle, skomentował akcję z przymrużeniem oka. Oznaczając we wpisie na X Janusza, pochwalił go za akcję, choć stwierdził, że jest jeszcze nieco do poprawy.

Z kolei Jakub Bednaruk, były siatkarz, dziś ekspert Polsatu Sport, zwrócił uwagę na zdanie Nikoli Grbicia w temacie możliwej akcji Janusza i Zatorskiego. Kilka dni wcześniej, w programie Polsatu Sport "7 strefa", selekcjoner reprezentacji Polski usłyszał pytanie o to, co sądzi o takim zagraniu. Zadał mu je sam... Marcin Janusz.

Grbić zareagował ze śmiechem, ale potem przywołał podobną sytuację z przeszłości, w której jego koledzy pozwolili sobie na taką akcję. Mimo to Serb zaznaczył, że jemu takie pomysły w meczach o punkty się nie podobają.

"Ja tego nie lubię. Myślę, że to szacunek dla przeciwników. Kiedy mamy mecz towarzyski w Katowicach, ok, możesz robić, co chcesz. Ale nie, nie lubię tego" - stwierdził Grbić.

Selekcjoner obu siatkarzy świetnie zna z reprezentacji Polski. Janusz i Zatorski zdobyli z Grbiciem srebro mistrzostw świata, złoto mistrzostw Europy i srebro igrzysk olimpijskich. Do tego doświadczony libero wygrał z Grbiciem i ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle Ligę Mistrzów. W ostatnim sezonie obu jednak nie było w reprezentacji Polski ze względów zdrowotnych.

"Wydaje mi się, że jeśli spędziłbym całe lato na kadrze, mógłbym mieć problem z graniem teraz w lidze. Tym była spowodowana ta przerwa. Martwiłem się, czy ja w ogóle będę zdolny do gry" - tłumaczył Janusz w rozmowie z Interia Sport.

Na razie nie ma jeszcze oficjalnej decyzji w sprawie powrotu rozgrywającego i libero do kadry. Powołań na kolejny sezon reprezentacyjny można spodziewać się dopiero wiosną.

Paweł Zatorski (w czerwonej koszulce) w 2024 roku z kadrą wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie LUKASZ KALINOWSKI East News

Nikola Grbić Marcin Golba/NurPhoto AFP

Marcin Janusz (z numerem 19) w reprezentacji Polski Marcin Golba/NurPhoto AFP