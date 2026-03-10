Grbić nie wziął go na MŚ, a teraz taka reakcja. Winiarski może zacierać ręce

To, co w tym roku prezentuje Aluron CMC Warta Zawiercie, wzbudza coraz większe uznanie. Drużyna trenera Michała Winiarskiego od 3 stycznia pozostaje niepokonana i coraz mocniej stawia się ją wśród głównych faworytów nie tylko do triumfu w Polsce, ale i w Europie. Jakub Bednaruk, ekspert Polsatu Sport, wskazuje na postęp niemal wszystkich siatkarzy z Zawiercia. W programie Polsat SiatCast zwrócił uwagę na przemianę, jaka zaszła w grze jednego z kadrowiczów Nikoli Grbicia.

Michał Winiarski w granatowej koszulce polo i Bartłomiej Bołądź w stroju meczowym z numerem 30 na boisku.
Michał Winiarski zbudował znakomitą formę Aluron CMC Warty Zawiercie. Coraz lepiej gra m.in. Bartłomiej BołądźPAP/Art Service / VolleyballWorldPAP

11 meczów, 10 zwycięstw, tylko cztery stracone punkty - tak wygląda bilans Aluron CMC Warty Zawiercie w 2026 r. Zespół Michała Winiarskiego stał się prawdziwą maszyną do wygrywania. Od porażki z PGE Projektem Warszawa na początku roku punkt zdołał mu wyrwać jedynie Energa Trefl Gdańsk, ale i tak przegrał 2:3.

Zespół Winiarskiego gwarantuje wysoki i równy poziom co mecz, co nie jest w tym sezonie łatwe w PlusLidze. Trener zbiera gratulacje, bo jego zespół realizuje kolejne cele. Jest już w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, po raz pierwszy w historii Warta wygrała fazę zasadniczą PlusLigi - jest już pewna pierwszego miejsca. A sam Winiarski jest pierwszym od 11 lat polskim trenerem, który poprowadził do tego drużynę w krajowych rozgrywkach.

Nie pojechał na MŚ, teraz znów błyszczy. Pochwały pod adresem polskiego siatkarza

W pochwałach nad drużyną Winiarskiego rozpływa się również Jakub Bednaruk. Ekspert Polsatu Sport w programie "Polsat SiatCast" wypunktował atuty zawierciańskiej drużyny.

"Wszędzie widzę pomysł, wszędzie widzę progres. Na dzisiaj Zawiercie gra świetną siatkówkę" - podkreśla.

    Były siatkarz i trener wskazuje na wysoką formę niemal wszystkich podstawowych zawodników. Wśród nich wymienia Bartłomieja Bołądzia, atakującego Warty, dla którego ten sezon długo nie układał się idealnie.

    31-letni atakujący ubiegłego lata mierzył się z problemami zdrowotnymi, które ograniczyły jego występy w reprezentacji Polski. Ostatecznie nie pojechał z kadrą na mistrzostwa świata na Filipiny - Nikola Grbić postawił w ataku na Bartosza Kurka i Kewina Sasaka.

    Już w klubie Bołądź stracił miejsce w podstawowym składzie, które zajął Amerykanin Kyle Ensing. Z czasem jednak obaj siatkarze zaczęli grać niemal na zmianę, a dziś numerem jeden w ataku Zawiercia znów wydaje się właśnie Bołądź. Został wybrany choćby MVP niedawnego hitu z Indykpolem AZS Olsztyn, po czym trafił do najlepszej szóstki kolejki PlusLigi.

    Wprowadzili dwóch atakujących. Bołądź, który grał słabo pół sezonu, jest rewelacyjny. Z Ensingiem grają świetnie inną siatkówkę, z Bołądziem świetnie inną siatkówkę
    komplementuje Zawiercian i Polaka Bednaruk.

    Polscy siatkarze opuścili reprezentację i przeżyli szok. Potwierdza się to, co mówiono o Grbiciu

    Głośno o tym, co zrobił Michał Winiarski. Przed nim olbrzymia szansa

    Ekspert wskazał również na progres innych zawodników, w tym Jakuba Popiwczaka czy Jakuba Czerwińskiego. Miguela Tavaresa określił z kolei jako najlepszego w tej chwili rozgrywającego PlusLigi, a Mateusza Bieńka, kapitana zespołu, jako być może najlepszego środkowego na świecie.

    W takiej formie Warta może być nie do zatrzymania i na krajowym podwórku, i w Europie. W poprzednim sezonie drużyna Winiarskiego musiała zadowolić się srebrnymi medalami. Przegrała finał Pucharu Polski, PlusLigi i Ligi Mistrzów.

    W tym roku nie dostała się do turnieju finałowego PP, który był rozgrywany niedługo po Klubowych Mistrzostwach Świata w Brazylii, gdzie Zawiercianie zajęli trzecie miejsce. W dwóch najważniejszych rozgrywkach mogą sobie jednak powetować tamto niepowodzenie.

    "Nie ma słabych punktów w tym zespole. Na dziś to zespół do wygrania polskiej ligi i Final Four, wygrania Ligi Mistrzów, bo grają naprawdę fantastyczną siatkówkę. Gratulacje dla Michała, dla Pawła Ruska. To, co zrobiliście z tym zespołem - z przyjemnością się na to patrzy. Na dziś to najlepsza wersja Zawiercia" - nie ma wątpliwości Bednaruk.

    Warcie pozostały jeszcze do rozegrania dwa mecze w fazie zasadniczej PlusLigi. Już w piątek czeka ją hit w Lublinie, gdzie zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin. Do rozgrywek Ligi Mistrzów Zawiercianie wrócą 25 marca, gdy zagrają w pierwszym ćwierćfinale z Cucine Lube Civitanova z Włoch.

    Trzech siatkarzy w żółto-zielonych koszulkach z wyraźnymi numerami i nazwiskami drużyny Aluron CMC Warta Zawiercie okazuje emocje podczas rozgrywki na hali sportowej.
    Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie, drugi z prawej Bartłomiej BołądźGrzegorz WajdaReporter
    Michał Winiarski domagał się sprawiedliwego traktowania wszystkich półfinalistów
    Michał Winiarskifot. Piotr Sumara/PlusLigamateriały prasowe
    Grupa siatkarzy w zielonych strojach z żółtymi akcentami cieszy się wspólnie po zdobyciu punktu na boisku sportowym, w tle widać trybuny i siatkę.
    Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercievolleyballworld.commateriały prasowe
