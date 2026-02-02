Partner merytoryczny: Eleven Sports

Grbić nie chce go w kadrze, a tu takie wieści. Wielki powrót polskiego siatkarza

Damian Gołąb

Damian Gołąb

To było awaryjne rozwiązanie, które okazało się strzałem w dziesiątkę. Bartosz Kwolek wskoczył do składu Aluron CMC Warty Zawiercie na mecz z JSW Jastrzębskim Węglem w ostatniej chwili, a zagrał tak, że ręce same składały się do oklasków. W rozmowie z Polsatem Sport siatkarz, którego Nikola Grbić przestał powoływać do reprezentacji Polski, opowiedział o kulisach swojego występu.

Dwóch siatkarzy w białych koszulkach z numerami, jeden skupiony, drugi wyraża intensywne emocje po udanej akcji, w tle czerwone puste krzesła trybun.
Bartosz Kwolek (z lewej) wrócił do gry po kontuzji w wielkim styluvolleyballworld.commateriały prasowe

Michał Winiarski, trener Aluron CMC Warty Zawiercie, musiał sobie radzić bez Bartosza Kwolka niemal przez miesiąc. Przyjmujący doznał urazu 6 stycznia, na rozruchu przed meczem Ligi Mistrzów ze Sportingiem CP w Lizbonie.

Zawiercianie nawet bez jednej ze swoich gwiazd radzili sobie jednak dobrze. Kwolka udanie zastępował Jakub Czerwiński i Winiarski nie przyspieszał powrotu mistrza świata z 2018 r. na boisko. Plany trzeba było jednak zmienić przed ostatnim meczem PlusLigi z JSW Jastrzębskim Węglem.

    Siatkówka. Bartosz Kwolek wrócił w wielkim stylu. Decyzja Winiarskiego się opłaciła

    Kwolek dość niespodziewanie pojawił się w sobotę w wyjściowej szóstce Warty. Zagrał wspólnie z Czerwińskim, zastępując Aarona Russella. Okazało się, że amerykański przyjmujący tuż przed meczem zgłosił niedyspozycję.

    - Miałem nie grać. "Ronnie" niestety dostał jakiejś jelitówki i czuł się bardzo słabo. Ja nie byłem przewidziany do gry, jedynie może na jakąś zadaniową zmianę. Ale wyszło jak wyszło, tabletki działają, wszystko jest ok - wyjaśnił z uśmiechem po meczu Kwolek w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz z Polsatu Sport.

    Awaryjne rozwiązanie, na które zdecydował się Winiarski w obliczu problemów Russella, sprawdziło się bez zarzutu. Spragniony gry Bartosz Kwolek od pierwszego seta był bowiem postacią numer jeden na boisku i wszedł w buty lidera Zawiercian.

    Zdobył ostatecznie 16 punktów, najwięcej ze wszystkich zawodników. Atakował z bardzo dobrą, 62-procentową skutecznością. Zrobił swoje w przyjęciu, a do tego dodał dwa punktowe bloki i asa serwisowego. Wielki powrót siatkarza do podstawowego składu Warty zwieńczyła nagroda dla MVP spotkania, którą Kwolek otrzymał po meczu.

    28-letni przyjmujący od kilku sezonów skupia się tylko na grze w klubie. Nie znajduje bowiem uznania w oczach Nikoli Grbicia. Selekcjoner reprezentacji Polski co prawda zabrał go jeszcze na mistrzostwa świata w 2022 r., ale od tamtej pory stawia na innych przyjmujących. Kwolka nie powołuje nawet do szerokiej kadry, którą ogłasza przed początkiem sezonu reprezentacyjnego.

      PlusLiga. Aluron CMC Warta Zawiercie w czołówce. A ma jeszcze asa w rękawie

      Zawiercianie wygrali spotkanie 3:0 i przedłużyli serię zwycięstw. Wskoczyli nawet na chwilę na pierwsze miejsce w tabeli PlusLigi. Ostatecznie w niedzielę wieczorem, po zwycięstwie w Gdańsku, przegonił ich PGE Projekt Warszawa, ale Warta rozegrała o mecz mniej niż najgroźniejsi rywale z czołówki ligi.

      Jesteśmy na takim etapie sezonu, że te punkty ważą i rzeczywiście trzeba je zbierać, by rozstawienie przed play-offami było jak najlepsze. To ciężki teren, zawsze był i zawsze będzie. Cieszy, że wywozimy stąd trzy punkty
      kwituje występ w Jastrzębiu-Zdroju Kwolek.

      Kolejny mecz Warty już w środę - zmierzy się z ostatnią w tabeli Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa.

      Młody siatkarz w żółtej koszulce klubowej z numerem 2 i licznymi logotypami sponsorów na tle rozmytej hali sportowej, skupiony wyraz twarzy, dynamiczna atmosfera meczu.
      Bartosz KwolekMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
      Dwóch siatkarzy w żółto-zielonych strojach drużyny podczas dynamicznej akcji na boisku, jeden z nich zagrywa piłkę sposobem dolnym, obok druga postać skupiona obserwuje grę, w tle widownia oraz rzędy pomarańczowych krzeseł.
      Aaron Russell i Bartosz KwolekVolleyballWorldmateriały prasowe
      Bartosz Kwolek (z lewej, na pierwszym planie) i Nikola Grbić
      Bartosz Kwolek (z lewej, na pierwszym planie) i Nikola GrbićFOTO OLIMPIK/NurPhoto/East News/Artur BarbarowskiAFP
      Bartosz Kwolek - najlepsze akcje MVP meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta ZawierciePolsat Sport

