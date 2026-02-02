Grbić nie chce go w kadrze, a tu takie wieści. Wielki powrót polskiego siatkarza

Michał Winiarski, trener Aluron CMC Warty Zawiercie, musiał sobie radzić bez Bartosza Kwolka niemal przez miesiąc. Przyjmujący doznał urazu 6 stycznia, na rozruchu przed meczem Ligi Mistrzów ze Sportingiem CP w Lizbonie.

Zawiercianie nawet bez jednej ze swoich gwiazd radzili sobie jednak dobrze. Kwolka udanie zastępował Jakub Czerwiński i Winiarski nie przyspieszał powrotu mistrza świata z 2018 r. na boisko. Plany trzeba było jednak zmienić przed ostatnim meczem PlusLigi z JSW Jastrzębskim Węglem.

Siatkówka. Bartosz Kwolek wrócił w wielkim stylu. Decyzja Winiarskiego się opłaciła

Kwolek dość niespodziewanie pojawił się w sobotę w wyjściowej szóstce Warty. Zagrał wspólnie z Czerwińskim, zastępując Aarona Russella. Okazało się, że amerykański przyjmujący tuż przed meczem zgłosił niedyspozycję.

- Miałem nie grać. "Ronnie" niestety dostał jakiejś jelitówki i czuł się bardzo słabo. Ja nie byłem przewidziany do gry, jedynie może na jakąś zadaniową zmianę. Ale wyszło jak wyszło, tabletki działają, wszystko jest ok - wyjaśnił z uśmiechem po meczu Kwolek w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz z Polsatu Sport.

Awaryjne rozwiązanie, na które zdecydował się Winiarski w obliczu problemów Russella, sprawdziło się bez zarzutu. Spragniony gry Bartosz Kwolek od pierwszego seta był bowiem postacią numer jeden na boisku i wszedł w buty lidera Zawiercian.

Zdobył ostatecznie 16 punktów, najwięcej ze wszystkich zawodników. Atakował z bardzo dobrą, 62-procentową skutecznością. Zrobił swoje w przyjęciu, a do tego dodał dwa punktowe bloki i asa serwisowego. Wielki powrót siatkarza do podstawowego składu Warty zwieńczyła nagroda dla MVP spotkania, którą Kwolek otrzymał po meczu.

28-letni przyjmujący od kilku sezonów skupia się tylko na grze w klubie. Nie znajduje bowiem uznania w oczach Nikoli Grbicia. Selekcjoner reprezentacji Polski co prawda zabrał go jeszcze na mistrzostwa świata w 2022 r., ale od tamtej pory stawia na innych przyjmujących. Kwolka nie powołuje nawet do szerokiej kadry, którą ogłasza przed początkiem sezonu reprezentacyjnego.

PlusLiga. Aluron CMC Warta Zawiercie w czołówce. A ma jeszcze asa w rękawie

Zawiercianie wygrali spotkanie 3:0 i przedłużyli serię zwycięstw. Wskoczyli nawet na chwilę na pierwsze miejsce w tabeli PlusLigi. Ostatecznie w niedzielę wieczorem, po zwycięstwie w Gdańsku, przegonił ich PGE Projekt Warszawa, ale Warta rozegrała o mecz mniej niż najgroźniejsi rywale z czołówki ligi.

Jesteśmy na takim etapie sezonu, że te punkty ważą i rzeczywiście trzeba je zbierać, by rozstawienie przed play-offami było jak najlepsze. To ciężki teren, zawsze był i zawsze będzie. Cieszy, że wywozimy stąd trzy punkty

Kolejny mecz Warty już w środę - zmierzy się z ostatnią w tabeli Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa.

Bartosz Kwolek Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aaron Russell i Bartosz Kwolek VolleyballWorld materiały prasowe

Bartosz Kwolek (z lewej, na pierwszym planie) i Nikola Grbić FOTO OLIMPIK/NurPhoto/East News/Artur Barbarowski AFP

Bartosz Kwolek - najlepsze akcje MVP meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie Polsat Sport