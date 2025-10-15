Grbić musiał z niego zrezygnować, teraz wraca. Ważna deklaracja polskiego siatkarza

Paweł Zatorski w ciągu kilkunastu ostatnich lat zapracował na miano legendy reprezentacji Polski. Zadebiutował w niej w 2009 r., od tamtej pory zdobył z nią 18 medali dużych międzynarodowych imprez. Najważniejsze to dwa złote krążki z mistrzostw świata oraz srebro z ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Turniej we Francji okupił urazem ręki, z którym zmagał się w półfinale i finale.

Po latach gry w kadrze Zatorski opuścił jednak reprezentacyjne lato w 2025 r. Selekcjoner Nikola Grbić wcześniej niezachwianie wierzył w umiejętności doświadczonego libero, ale tym razem musiał z niego zrezygnować. Zatorski zmagał się z kontuzją biodra, która w końcu wymusiła na nim operację i przerwę w grze.

Stracił lato z kadrą, teraz ogłasza. Gwiazda reprezentacji Polski gotowa do gry

Multimedalista poddał się zabiegowi 13 grudnia ubiegłego roku. Problemy ze zdrowiem nie pozwoliły mu dokończyć sezonu w klubie, w Asseco Resovii, a potem wykluczyły z gry w kadrze. Teraz jednak Zatorski ogłasza, że jest gotowy do występów w nowym sezonie. Poinformował o tym w obszernym wpisie na Instagramie. Przewija się w nim przede wszystkim słowo wdzięczność, którym opisał to, co przeżył w ciągu 10 miesięcy od zabiegu.

Niezależnie w jakiej roli będzie mi dane, dam z siebie w tym sezonie wszystko, żeby wspaniali Kibice Resovii Rzeszów dostali w końcu to na co zasługują od wielu lat. A później… mam nadzieję, że jeszcze przez długi czas będzie mi dane przeżywać razem z Wami te wspaniałe emocje, które dostarcza nam SIATKÓWKA

Paweł Zatorski w nowej roli? Zaskakujące doniesienia

Zatorski jest gotowy do występów w kolejnym sezonie w barwach Asseco Resovii, ale w tym sezonie będzie miał sporą konkurencję do gry w podstawowym składzie. Pod jego nieobecność w drugiej części poprzedniego sezonu dobrze spisywał się Michał Potera, który pozostał w klubie na kolejny rok. Rzeszowianie sprowadzili też świetnie znanego w PlusLidze libero reprezentacji Stanów Zjednoczonych - Erika Shojiego.

Wobec tego Asseco Resovia, którą w tym sezonie będzie prowadzić Włoch Massimo Botti, ma zamiar wykorzystać Zatorskiego, nominalnego libero, w nietypowej roli. Według informacji TVP Sport 35-letni siatkarz ma pełnić w tym sezonie funkcję defensywnego przyjmującego, zastępując w meczowej 14-stce jednego ze środkowych.

Z podobnego rozwiązania czasami korzystają zwłaszcza reprezentacje, na przykład żeńska kadra Polski Stefano Lavariniego, ale i część klubów. Jak będzie to wyglądać na boisku, przekonamy się już niebawem. PlusLiga rusza w przyszłym tygodniu, Asseco Resovia rozpocznie ligowe zmagania 21 października od wyjazdowego meczu ze Ślepskiem Malow Suwałki.

Pech Pawła Zatorskiego, niefortunny koniec akcji. Polała się krew. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Paweł Zatorski Bogdanka Volley Cup materiały prasowe

Paweł Zatorski (pierwszy z prawej) podczas ceremonii medalowej w Paryżu Andrzej Iwańczuk/ NurPhoto AFP

Aleksander Śliwka i Paweł Zatorski LUKASZ KALINOWSKI East News