Grbić musiał z niego zrezygnować, teraz wraca. Ważna deklaracja polskiego siatkarza
Paweł Zatorski to jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy. Przez lata był podporą reprezentacji Polski, ale w ostatnim sezonie selekcjoner Nikola Grbić musiał z niego zrezygnować - libero wracał do pełni zdrowia i formy po operacji biodra. Teraz jednak doświadczony siatkarz jest już gotowy do gry, co sam ogłosił w mediach społecznościowych. Być może w najbliższym czasie przyjdzie mu jednak pełnić nową funkcję w drużynie.
Paweł Zatorski w ciągu kilkunastu ostatnich lat zapracował na miano legendy reprezentacji Polski. Zadebiutował w niej w 2009 r., od tamtej pory zdobył z nią 18 medali dużych międzynarodowych imprez. Najważniejsze to dwa złote krążki z mistrzostw świata oraz srebro z ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Turniej we Francji okupił urazem ręki, z którym zmagał się w półfinale i finale.
Po latach gry w kadrze Zatorski opuścił jednak reprezentacyjne lato w 2025 r. Selekcjoner Nikola Grbić wcześniej niezachwianie wierzył w umiejętności doświadczonego libero, ale tym razem musiał z niego zrezygnować. Zatorski zmagał się z kontuzją biodra, która w końcu wymusiła na nim operację i przerwę w grze.
Stracił lato z kadrą, teraz ogłasza. Gwiazda reprezentacji Polski gotowa do gry
Multimedalista poddał się zabiegowi 13 grudnia ubiegłego roku. Problemy ze zdrowiem nie pozwoliły mu dokończyć sezonu w klubie, w Asseco Resovii, a potem wykluczyły z gry w kadrze. Teraz jednak Zatorski ogłasza, że jest gotowy do występów w nowym sezonie. Poinformował o tym w obszernym wpisie na Instagramie. Przewija się w nim przede wszystkim słowo wdzięczność, którym opisał to, co przeżył w ciągu 10 miesięcy od zabiegu.
Niezależnie w jakiej roli będzie mi dane, dam z siebie w tym sezonie wszystko, żeby wspaniali Kibice Resovii Rzeszów dostali w końcu to na co zasługują od wielu lat. A później… mam nadzieję, że jeszcze przez długi czas będzie mi dane przeżywać razem z Wami te wspaniałe emocje, które dostarcza nam SIATKÓWKA
Paweł Zatorski w nowej roli? Zaskakujące doniesienia
Zatorski jest gotowy do występów w kolejnym sezonie w barwach Asseco Resovii, ale w tym sezonie będzie miał sporą konkurencję do gry w podstawowym składzie. Pod jego nieobecność w drugiej części poprzedniego sezonu dobrze spisywał się Michał Potera, który pozostał w klubie na kolejny rok. Rzeszowianie sprowadzili też świetnie znanego w PlusLidze libero reprezentacji Stanów Zjednoczonych - Erika Shojiego.
Wobec tego Asseco Resovia, którą w tym sezonie będzie prowadzić Włoch Massimo Botti, ma zamiar wykorzystać Zatorskiego, nominalnego libero, w nietypowej roli. Według informacji TVP Sport 35-letni siatkarz ma pełnić w tym sezonie funkcję defensywnego przyjmującego, zastępując w meczowej 14-stce jednego ze środkowych.
Z podobnego rozwiązania czasami korzystają zwłaszcza reprezentacje, na przykład żeńska kadra Polski Stefano Lavariniego, ale i część klubów. Jak będzie to wyglądać na boisku, przekonamy się już niebawem. PlusLiga rusza w przyszłym tygodniu, Asseco Resovia rozpocznie ligowe zmagania 21 października od wyjazdowego meczu ze Ślepskiem Malow Suwałki.