Grał u Nikoli Grbicia, a teraz taki zwrot. Polski siatkarz podjął decyzję

Bartłomiej Kluth jest jednym z nielicznych polskich siatkarzy, którzy mogą pochwalić się trzema tytułami zwycięzcy Ligi Mistrzów. 33-letni atakujący w latach 2021-2023 triumfował z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle, która popisała się takim wyczynem jako pierwszy polski klub w historii. Obok Klutha trzy tytuły mają na koncie m.in. Aleksander Śliwka czy Łukasz Kaczmarek.

Kluth był w ZAKS-ie zmiennikiem tego drugiego. Pierwszy, historyczny tytuł z kędzierzyńskim zespołem zdobył pod batutą Nikoli Grbicia. Serb właśnie po sukcesach z ZAKS-ą, w której prowadził wówczas także m.in. Kamila Semeniuka czy Jakuba Kochanowskiego, stał się głównym kandydatem do objęcia reprezentacji Polski, co stało się w styczniu 2022 r.

Trzy razy wygrał Ligę Mistrzów. Teraz zagra w polskiej pierwszej lidze

Z ZAKS-ą Kluth pożegnał się przed rokiem. W kolejnym sezonie znalazł zatrudnienie w drużynie z Radomia, ale latem pożegnał się z klubem. Teraz nieoczekiwanie do niego wraca. Pierrot Czarni Radom ogłosili zatrudnienie mierzącego 209 cm wzrostu atakującego w mediach społecznościowych.

Wychodzimy naprzeciw sytuacji. Najważniejsza jest drużyna! Witamy ponownie w zespole Bartłomieja Klutha

Trudna sytuacja klubu dotyczy wyników na starcie sezonu i plagi kontuzji, która dotknęła drużynę. Poważnej kontuzji doznał Jakub Urbanowicz, przyjmujący radomskiej ekipy, i przez uraz kolana czeka go dłuższa przerwa w grze. Problemy ze stawem biodrowym wykluczają z kolei z gry środkowego Szymona Rakowskiego.

Kluth został jednak sprowadzony do klubu przede wszystkim jako zastępstwo Rafała Faryny. Atakujący zmaga się z problemami z barkiem i to w jego miejsce do składu może wskoczyć były zawodnik ZAKS-y.

Jego pomoc jest potrzebna tym bardziej, że po trzech ligowych kolejkach Pierrot Czarni zajmują ostatnie miejsce w tabeli pierwszej ligi. Radomianie przegrali 0:3 z GKS-em Katowice, potem 1:3 z BBTS-em Bielsko-Biała, a w ostatnim meczu nie ugrali nawet seta z beniaminkiem, KS NECKO Augustów. Już w piątek czeka ich kolejne spotkanie. Tym razem przeciwnikiem będzie ósmy w tabeli BKS Bydgoszcz. Być może już w tym meczu Kluth będzie mógł wspomóc Czarnych.

