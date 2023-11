Meczu nie dokończyli Norbert Huber, Marcin Janusz i Łukasz Kaczmarek . Aleksander Śliwka z kolei zmagał się ze skurczami, a po spotkaniu zwrócił uwagę na to , z jakimi problemami zmagają się jego koledzy.

"Od jakiegoś czasu próbujemy o tym mówić, niewiele osób nas słucha, niektórzy z nas się śmieją. Warto o tym pomyśleć jak najszybciej. Jesteśmy dopiero po czwartej kolejce, a już mamy zawodników, którzy wypadają przez kontuzje przeciążeniowe. Nie chcę tutaj nikogo urazić, po prostu apeluje o to, aby ktoś pomyślał i zadbał o zdrowie zawodników" - mówił cytowany przez siatka.org.

Wielu z nas o tym zdrowiu mówi, wspominał też o tym Olek (Aleksander Śliwka - przyp. red) po meczu. Wiele osób mówi, że narzekamy, ale ja uważam, że to nie do końca normalne, że w czwartym meczu sezonu wypada trzech reprezentantów Polski. A Olek kończy mecz ze skurczami w obu łydkach

Norbert Huber o problemach zdrowotnych siatkarzy. Gorzka diagnoza

O komentarz w sprawie poproszono Hubera, który dzień po Superpucharze Polski przeszedł badania. Te nie wykazały niczego poważnego , ale środkowy Jastrzębskiego Węgla nie wystąpił w spotkaniu z Asseco Resovią Rzeszów i czeka go jeszcze kilka dni przerwy z powodu naciągnięcia mięśnia w łydce. Jak zauważył, nie tylko jego dotknęły problemy zdrowotne.

To wymagający moment dla wielu drużyn, które mają problemy zdrowotne. Wiele osób mówi, że trudno znaleźć w przeszłości sezon, w którym już na starcie było tyle kontuzji. Ostatnio nawet słuchałem podcastu, w którym ekspert wypowiadał się na temat światowych trendów w przygotowaniu fizycznym. Rozważano, czy nie było w nich popełnionych błędów, z których następnie czerpali inni z wielu klubów czy dyscyplin

Środkowy Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Polski został wprost zapytany o to, czy czuje, że może otwarcie mówić, co myśli na temat zmęczenia siatkarzy i czynników wpływających na ich problemy zdrowotne. Ten w odpowiedzi odparł, że jego zdaniem "na pewnych szczeblach odbywają się rozmowy, które mają przynieść pewne zmiany w przyszłości". I podzielił się dość gorzką diagnozą.

Jeśli chodzi o obecny sezon, to raczej nie jesteśmy w stanie niczego zmienić. Proces już się odbywa. Nie możemy go zatrzymać

"Z perspektywy czasu wiem, że gra nie jest warta świeczki. Tak to widzę" - skwitował.

I dodał, że chociaż wciąż toczą się dyskusje na temat sytuacji w polskiej siatkówce, to pewnych zmian nie da się zatrzymać, ponieważ jest to sport "wzajemnych zależności, decyzji rzutujących na kilka sezonów do przodu, które już zostały podjęte".