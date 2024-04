Gorąco w półfinale PlusLigi. Kapitalne emocje, musiała interweniować ochrona

Gospodarze wrócili jednak do gry o zwycięstwo. Pomogły dobre zagrywki Jakuba Buckiego , a także wejście z ławki Klemena Cebulja . To po ataku Słoweńca Resovia przejęła inicjatywę i miała piłki setowe. Seta rozstrzygnęła gra na przewagi. Po kapitalnych emocjach 32:30 wygrali gospodarze , w czym pomogły serwisy Buckiego i Defalco.

Jastrzębski Węgiel odrobił straty. Hala Podpromie niemal się "zagotowała"

Zastępuje go Bucki, który do Rzeszowa przeniósł się z Jastrzębskiego Węgla, a w ćwierćfinale z Treflem Gdańsk 11 asami serwisowymi ustanowił nowy rekord PlusLigi . W drugim secie środowego spotkania jego drużyna znów musiała gonić rywali, przegrywała 4:8. Ale ponownie szybko odrobiła straty, doprowadzając do remisu 9:9 przy zagrywkach Jakuba Kochanowskiego . W drugiej części seta linę na swoją stronę jeszcze raz przeciągnęli goście. Kiedy Kochanowski pomylił się w ataku, mieli trzy punkty przewagi. Gdy w bloku błysnął Norbert Huber , Jastrzębski Węgiel prowadził 22:18.

W trzecim secie kibice oglądali wyrównaną walkę. Co prawda po bloku Kochanowskiego Resovia prowadziła 12:9, ale jastrzębianie sprawnie odrobili straty. Po nieudanym ataku Defalco to oni byli minimalnie przed rywalami. Po asie serwisowym Hubera prowadzili dwoma punktami. Resovia wyrównała, ale Gladyr znów doprowadził gości do dwupunktowej przewagi. Zmarnowali ją i w grze na przewagi znów byli o włos od porażki. Tym razem jednak ostatnie słowo należało do Jastrzębskiego Węgla - wygraną 30:28 dał im blok Tomasza Fornala, który powstrzymał Yacine'a Louatiego.