Gardini w debiucie nie zdecydował się na rewolucję w składzie Skry . Do szóstki wrócił Aleksandar Atanasijević , który z powodu kontuzji palca w ostatnich kolejkach pojawiał się tylko na zagrywkę. Po stronie gospodarzy w szóstce wystąpił z kolei na powrót Andreas Takvam , który pauzował z powodu kontuzji w meczu Tauron Pucharu Polski w Rzeszowie .

W połowie seta przewaga Ślepska wzrosła do trzech punktów i zespół utrzymał ją do końca partii. A w ostatnich akcjach nawet nieco powiększył - wynik na 25:20 ustalił atakiem z lewego skrzydła Paweł Halaba .

Ślepsk Suwałki wyrwał Skrze Bełchatów drugiego seta

Ślepsk Malow Suwałki z kompletem punktów. Wielkie straty Skry

W trzecim secie siatkarze z Suwałk prowadzili 6:4 i Gardini poprosił o przerwę. - Musimy walczyć! - wołał do swoich zawodników . Bełchatowianom udało się wyrównać, a z czasem wypracować trzypunktową przewagę. Kiedy jednak potrójny blok Ślepska zatrzymał atak Lanzy, na tablicy wyników pojawił się remis 15:15.

Drużyna z Suwałk po 23 meczach traci do ósmej PSG Stali Nysa tylko dwa punkty. Skra pozostaje na jedenastym miejscu, jej straty do ósemki to aż osiem punktów. Trudno będzie zniwelować je w siedmiu ostatnich meczach fazy zasadniczej. Faza play-off bez dziewięciokrotnego mistrza Polski coraz bliżej.