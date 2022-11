Gigant wychodzi z kryzysu. Rywale pogrążają się w otchłani

W wyjściowych składach obu zespołów pojawiły się niespodzianki. I to na ważnych pozycjach. Trener gospodarzy Joel Banks zmienił atakującego - zamiast Aleksandara Atanasijevicia wystąpił Wiktor Musiał . Z kolei szkoleniowiec gości Jacek Nawrocki zmienił rozgrywającego. Po raz pierwszy w tym sezonie mecz w szóstce rozpoczął Wiktor Nowak , który zastąpił Pawła Woickiego .

W pierwszym secie zdecydowanie więcej powodów do zadowolenia miał Musiał. Zdobył pięć punktów, w tym dwa blokiem. Jego drużyna od początku prowadziła. W pierwszych minutach były to dwa, trzy punkty różnicy, w drugiej części partii przewaga wzrosła.

PGE Skra potwierdza dominację. Czarni Radom bezradni

Środowy mecz był wyjątkowy dla Nawrockiego. Obecny trener radomian najpierw występował w klubie z Bełchatowa, a potem dołączył do sztabu drużyny, by w końcu zostać samodzielnym trenerem. Jako szkoleniowiec PGE Skry zdobył dwa mistrzostwa Polski i srebrny medal Ligi Mistrzów. Potem trenował m.in. kobiecą reprezentację Polski. W środę po raz pierwszy przyjechał do Bełchatowa jako trener przeciwnej drużyny.