Ekipa z Jastrzębia-Zdroju należy do najbardziej utytułowanych w kraju nad Wisłą. Jeszcze w 2024 roku siatkarze w pomarańczowych barwach sięgnęli po mistrzostwo Polski. Do tego dochodził spory budżet, co dawało nadzieję na większe sukcesy w kolejnych latach. Nagle zrobiło się jednak niespokojnie. A wszystko ze względu na kłopoty finansowe JSW, czyli jednego z głównych sponsorów klubu. Sprawą zainteresowały się media. Wypowiedź prezesa Adama Gorola pojawiła się choćby na łamach TVP Sport.

"Powiem jasno i wprost - problem sponsora głównego oddziałowuje na klub, nie możemy więc mówić o spokoju. Szukamy rozwiązań - podkreślam w tym miejscu "my", ponieważ nasz partner strategiczny utożsamia się z nami - i prowadzimy wspólne rozmowy celem zabezpieczenia funkcjonowania klubu. Naszym celem jest osiągnięcie stabilizacji finansowej" - mówił sternik siódmej obecnie siły PlusLigi. Trzeba przyznać, że te słowa nie brzmiały optymistycznie.

JSW Jastrzębski Węgiel odetchnął z ulgą. Strata punktów to byłby koszmar

A działacze stojący na czele rozgrywek nie zamierzali pobłażać. Pojawiła się nawet groźba utraty punktów. Byłaby to konsekwencja braku porozumienia z zawodnikami. Niepewność trwała dosyć długo. Wreszcie 10 lutego nadeszły przełomowe wieści. Przekazała je Sara Kalisz. Dziennikarka w kilku niezależnych źródłach potwierdziła, iż JSW Jastrzębski Węgiel dogadał się z graczami. Wszyscy złożyli swoje podpisy pod tak zwanym "listem czystości".

To nie koniec pozytywnych informacji. "Według kolejnych źródeł bliskich klubowi nie ma zagrożenia, że JSW Jastrzębski Węgiel nie dokończy sezonu. Zaległości są faktem, ale środki na ich uregulowanie mają być już zabezpieczone" - dodała autorka materiału. Gwiazdy mogą skupić się więc na tym co potrafią najlepiej. Póki co drużyna z województwa śląskiego walczy o fazę play-off. Jastrzębianie zajmują siódmą lokatę w tabeli, lecz dziewiąta PGE GiEK Skra Bełchatów traci do nich zaledwie trzy punkty. I to mając dwa spotkania rozegrane mniej.

Wielkie emocje w Pluslidze. Po tej decyzji zawrzało pod siatką. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Maksymilian Granieczny, libero JSW Jastrzębskiego Węgla Wojtek Jargiło PAP

Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

Andrzej Kowal, trener JSW Jastrzębskiego Węgla Wojtek Jargiło PAP