Gigant PlusLigi na skraju, przyszłość pod znakiem zapytania. Wielkie kłopoty
Nie jest tajemnicą, że poważne kłopoty finansowe ma gigant PlusLigi, JSW Jastrzębski Węgiel. Klub od dłuższego czasu zalega swoim zawodnikom pensje, lecz mimo to kontynuuje występy. Zespół otrzymał jakiś czas temu otrzymał warunkową licencję na dalszą grę, lecz jej warunki nie zostały spełnione. Wydaje się, że ekipa jest w coraz gorszej sytuacji, a kilka informacji w tej sprawie przekazał Jakub Balcerzak.
W najlepsze trwa siatkarski sezon klubowy 2025/2026. Powoli do końca zbliża się faza zasadnicza rozgrywek, która wyłoni pary ćwierćfinałowe zmagań w fazie play-off. Całkiem nieźle radzi sobie JSW Jastrzębski Węgiel. W końcu ekipa jest po sporych rewolucjach kadrowych. Z drużyną pożegnali się m.in. Norbert Huber, Tomasz Fornal czy trener Marcelo Mednez.
Zespół po zmianach i wodzą Andrzeja Kowala po 21. kolejkach PlusLigi jest na 6. miejscu i walczy o miejsce w TOP8, które gwarantuje udział we wspomnianej fazie play-off. Mimo to Jastrzębski ma znacznie gorsze problemy niż sprawy boiskowe.
W klubie od dłuższego czasu są kłopoty z pieniędzmi. W mediach pojawiały się informacje o zaległościach względem zawodników, przez co przyszłość funkcjonowania stanęła pod znakiem zapytania. Taka sytuacja zmusiła ekipę do gry na warunkowej licencji. Jej warunki jednak nie do końca zostały spełnione. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Jakub Balcerzak.
Kłopoty polskiego klubu, prace zostały wstrzymane
Jak poinformował on za pośrednictwem mediów społecznościowych termin uregulowania płatności minął w poniedziałek 22 lutego. Jednocześnie wstrzymano prace dotyczące przyszłego sezonu, gdyż nie wiadomo, czy ekipa będzie w stanie do niego przystąpić.
"Bardzo trudna sytuacja klubu z Jastrzębia-Zdroju. Pieniędzy jak nie było, tak nadal nie ma... Termin potwierdzenia uregulowania zaległości, na podstawie której jastrzębianom została przyznana warunkowa licencja, minął wczoraj. Na obecną chwilę, wszystko, co związane z przyszłym sezonem zostało wstrzymane" - czytamy.
Najbliższy mecz JSW Jastrzębski Węgiel rozegra 24 lutego. Będzie to mecz z Barkomem Każany Lwów. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:30.