Gigant PlusLigi na skraju, przyszłość pod znakiem zapytania. Wielkie kłopoty

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Nie jest tajemnicą, że poważne kłopoty finansowe ma gigant PlusLigi, JSW Jastrzębski Węgiel. Klub od dłuższego czasu zalega swoim zawodnikom pensje, lecz mimo to kontynuuje występy. Zespół otrzymał jakiś czas temu otrzymał warunkową licencję na dalszą grę, lecz jej warunki nie zostały spełnione. Wydaje się, że ekipa jest w coraz gorszej sytuacji, a kilka informacji w tej sprawie przekazał Jakub Balcerzak.

Grupa siatkarzy w niebiesko-pomarańczowych strojach drużynowych świętuje zdobycie punktu podczas meczu, ekscytacja i pozytywne emocje dominują na twarzach sportowców, w tle widać siatkę i fragment trybun.
Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla śrubują serię zwycięstwfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe

W najlepsze trwa siatkarski sezon klubowy 2025/2026. Powoli do końca zbliża się faza zasadnicza rozgrywek, która wyłoni pary ćwierćfinałowe zmagań w fazie play-off. Całkiem nieźle radzi sobie JSW Jastrzębski Węgiel. W końcu ekipa jest po sporych rewolucjach kadrowych. Z drużyną pożegnali się m.in. Norbert Huber, Tomasz Fornal czy trener Marcelo Mednez.

Zespół po zmianach i wodzą Andrzeja Kowala po 21. kolejkach PlusLigi jest na 6. miejscu i walczy o miejsce w TOP8, które gwarantuje udział we wspomnianej fazie play-off. Mimo to Jastrzębski ma znacznie gorsze problemy niż sprawy boiskowe.

Zobacz również:

Aleksander Śliwka i Paweł Zatorski
Reprezentacja siatkarzy

Szokujące doniesienia z Turcji, gwiazdor Grbicia wyznaje. Szczery komunikat

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    W klubie od dłuższego czasu są kłopoty z pieniędzmi. W mediach pojawiały się informacje o zaległościach względem zawodników, przez co przyszłość funkcjonowania stanęła pod znakiem zapytania. Taka sytuacja zmusiła ekipę do gry na warunkowej licencji. Jej warunki jednak nie do końca zostały spełnione. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Jakub Balcerzak.

    Kłopoty polskiego klubu, prace zostały wstrzymane

    Jak poinformował on za pośrednictwem mediów społecznościowych termin uregulowania płatności minął w poniedziałek 22 lutego. Jednocześnie wstrzymano prace dotyczące przyszłego sezonu, gdyż nie wiadomo, czy ekipa będzie w stanie do niego przystąpić.

    Zobacz również:

    Kacper Tomasiak
    Skoki Narciarskie

    Maciusiak ogłosił ws. Tomasiaka, ten zareagował. Polak jeszcze poczeka

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      "Bardzo trudna sytuacja klubu z Jastrzębia-Zdroju. Pieniędzy jak nie było, tak nadal nie ma... Termin potwierdzenia uregulowania zaległości, na podstawie której jastrzębianom została przyznana warunkowa licencja, minął wczoraj. Na obecną chwilę, wszystko, co związane z przyszłym sezonem zostało wstrzymane" - czytamy.

      Najbliższy mecz JSW Jastrzębski Węgiel rozegra 24 lutego. Będzie to mecz z Barkomem Każany Lwów. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:30.

      Zobacz również:

      Mathijs Desmet atakuje, Wilfredo Leon skacze do bloku
      Siatkówka

      Reprezentant kraju wywołał szok. Niedawno grał w PlusLidze, ogłosił koniec

      Wojciech Kulak
      Wojciech Kulak
      Zawodnicy siatkarskiej drużyny JSW ubrani w klubowe granatowe stroje z pomarańczowymi elementami, stojący blisko siebie na boisku w trakcie meczu, w tle widoczne siatka oraz rozmazane postacie kibiców.
      JSW Jastrzębski WęgielMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Mężczyzna w szarej marynarce i ciemnej koszuli stoi na tle tłumu kibiców, wykonuje gest głową i ręką, prawdopodobnie rozważając decyzję podczas wydarzenia sportowego, na trybunach widoczne osoby ubrane na żółto.
      Trener JSW Jastrzębskiego Węgla Andrzej Kowalfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe
      Tomasz Fornal w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla
      Tomasz Fornal w barwach JSW Jastrzębskiego WęglaMarcin Golba/NurPhotoAFP
      Czy syn Aleksandra Śliwki będzie siatkarzem? "Spodziewałem się takiego pytania". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja