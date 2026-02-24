Gigant PlusLigi na skraju, przyszłość pod znakiem zapytania. Wielkie kłopoty

W najlepsze trwa siatkarski sezon klubowy 2025/2026. Powoli do końca zbliża się faza zasadnicza rozgrywek, która wyłoni pary ćwierćfinałowe zmagań w fazie play-off. Całkiem nieźle radzi sobie JSW Jastrzębski Węgiel. W końcu ekipa jest po sporych rewolucjach kadrowych. Z drużyną pożegnali się m.in. Norbert Huber, Tomasz Fornal czy trener Marcelo Mednez.

Zespół po zmianach i wodzą Andrzeja Kowala po 21. kolejkach PlusLigi jest na 6. miejscu i walczy o miejsce w TOP8, które gwarantuje udział we wspomnianej fazie play-off. Mimo to Jastrzębski ma znacznie gorsze problemy niż sprawy boiskowe.

W klubie od dłuższego czasu są kłopoty z pieniędzmi. W mediach pojawiały się informacje o zaległościach względem zawodników, przez co przyszłość funkcjonowania stanęła pod znakiem zapytania. Taka sytuacja zmusiła ekipę do gry na warunkowej licencji. Jej warunki jednak nie do końca zostały spełnione. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Jakub Balcerzak.

Kłopoty polskiego klubu, prace zostały wstrzymane

Jak poinformował on za pośrednictwem mediów społecznościowych termin uregulowania płatności minął w poniedziałek 22 lutego. Jednocześnie wstrzymano prace dotyczące przyszłego sezonu, gdyż nie wiadomo, czy ekipa będzie w stanie do niego przystąpić.

"Bardzo trudna sytuacja klubu z Jastrzębia-Zdroju. Pieniędzy jak nie było, tak nadal nie ma... Termin potwierdzenia uregulowania zaległości, na podstawie której jastrzębianom została przyznana warunkowa licencja, minął wczoraj. Na obecną chwilę, wszystko, co związane z przyszłym sezonem zostało wstrzymane" - czytamy.

Najbliższy mecz JSW Jastrzębski Węgiel rozegra 24 lutego. Będzie to mecz z Barkomem Każany Lwów. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:30.

