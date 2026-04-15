Gigant oficjalnie zrezygnował, nagle takie informacje. W grze wielkie miliony

Szerokim echem poniosła się w siatkarskim świecie sprawa JSW Jastrzębskiego Węgla. Klub od dłuższego czasu miał poważne problemy finansowe, bowiem stracił swojego głównego sponsora - Jastrzębską Spółkę Węglową. Z tego względu przyszłość drużyny stanęła pod sporym znakiem zapytania. Co więcej, siatkarze nie otrzymywali swojego wynagrodzenia.

Ostatecznie Jastrzębie zdecydowało się o wycofaniu z rozgrywek PlusLigi na następny sezon, a zawodnicy otrzymali zielone światło na poszukiwanie nowych pracodawców. Oficjalnie pożegnano już m.in. Łukasza Kaczmarka, który według medialnych doniesień przeniesie się do Asseco Resovii Rzeszów.

Coraz głośniej w ostatnim czasie jest o potencjalnej sprzedaży licencji na grę w PlusLidze innemu zespołowi. Co więcej, tę informację w rozmowie z Interią potwierdził prezes klubu, Adam Gorol. - Jest taka opcja, ale na razie to są tylko rozmowy. Są oczywiście chętni, nam to rozwiązanie pomogłoby zniwelować zaległości z ostatniego sezonu - powiedział.

Jak to wygląda "od kuchni"? Otóż szczegóły w tej sprawie przekazał portal TVP Sport. W grze są wielkie miliony.

JSW Jastrzębski Węgiel sprzeda licencje? Padła dokładna kwota

Ewentualnym zakupem licencji od Jastrzębia zainteresowanych jest kilka klubów. W tym gronie znajduje się GKS Katowice, Stal Nysa czy niedawny spadkowicz z PlusLigi - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Oczywiście najgłośniej jest o ostatnim zespole, lecz jak wskazywał prezes Gorol "są to tylko rozmowy".

Zdaniem wspomnianego źródła kwota, na jaką może liczyć Jastrzębski Węgiel ma wynosić około trzech milionów złotych. Nie jest to żadną tajemnicą, że taka suma znacznie pomogłaby klubowi wyjść na prostą.

- Nie ma "oficjalnego cennika licencji na grę w PlusLidze". Dochodzi tu więc do rynkowej wymiany handlowej. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, klub z Jastrzębia-Zdroju ma liczyć na otrzymanie kwoty nieco powyżej trzech milionów z możliwością delikatnej negocjacji - czytamy.

Na tę chwilę jednak nic w całej sprawie nie jest przesądzone. Można się spodziewać, że do przełomu może dojść w najbliższym czasie.

Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla fot. Justyna Matjas / PLS materiały prasowe

