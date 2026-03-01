Gigant na skraju upadku. Zaległości spłacone, ale to nie koniec. "Najczarniejszy scenariusz"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Czarne chury zawisły nad JSW Jastrzębskim Węglem. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów ma problemy finansowe. Ostatnio pojawił się komunikat, że udało się spłacić zadłużenia wobec siatkarzy, ale to nie koniec walki. Prezes Adam Gorol przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet", że robione jest "wszystko, żeby najczarniejszy scenariusz się nie spełnił".

Siatkarz w czarno-pomarańczowej koszulce drużyny Jastrzębski Węgiel z numerem 2, z wyrazem dużych emocji na twarzy, trzymający dłonie przy szyi i zaciskający palce na materiale koszulki, w tle rozmyte trybuny i kibice.
JSW Jastrzębski Węgiel walczy o swoją przyszłośćMarcin GolbaAFP

JSW Jastrzębski Węgiel to jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów siatkarskich. Zespół ma na swoim koncie m.in. cztery mistrzostwa Polski. Dwukrotnie docierał także do finału Ligi Mistrzów (2023, 2024).

Problemy finansowe JSW Jastrzębskiego Węgla

W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje, że klub ma poważne problemy finansowe, a zawodnicy i trenerzy od jakiegoś czasu nie otrzymali wynagrodzenia. "Nasz Partner Strategiczny - Jastrzębska Spółka Węglowa, znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej, która bezpośrednio rzutuje na stan rzeczy w naszym Klubie. Trudności, jakie przeżywa nasz najważniejszy Sponsor powodują, że po raz drugi w ciągu ostatnich 22 lat nasz Klub przeżywa kłopoty finansowe. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w 2015 roku i również była związana z kryzysem w branży górniczej" - przekazano w komunikacie.

27 lutego pojawił się cień nadziei. Prezes klubu Adam Gorol przekazał w rozmowie z TVP Sport, że "wszystkie zaległości, o których była mowa w porozumieniach z siatkarzami, zostały spłacone".

Zobacz również:

"Polski finał" Ligi Mistrzów. Możliwa powtórka. Jeden warunek spełniony
Liga Mistrzów

Tutaj napisała się historia polskiego sportu. A teraz powrót. Cztery kluby w grze

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    To nie koniec walki o przyszłość klubu. Adam Gorol tłumaczy

    To jednak nie kończy trudnej sytuacji, o czym wprost mówi prezes w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

    Nadal jest trudna, przed nami poważne wyzwanie, bo musimy zabezpieczyć finansowo obecny sezon, żeby go dokończyć w spokoju i kolejne, żeby przygotować się do następnego. Wciąż głęboko wierzę, że przetrwamy ten kryzys. Będziemy robili wszystko, żeby najczarniejszy scenariusz się nie spełnił
    powiedział Gorol.

    Sternik klubu przyznaje, że największy pożar został zażegnany, ale walka o przyszłość ciągle trwa. Gorol doskonale wie, że w przeszłości kluby wycofywały się z rozgrywek z powodów finansowych. Wystarczy tutaj wspomnieć m.in. AZS Częstochowa czy Muszyniankę Muszyna.

    - Wiemy, że takie przypadki w polskiej siatkówce były. Działam w biznesie od wielu lat, wiem, że pojawiają się kryzysy, sinusoidy. I taki kryzys dopadł naszego sponsora. Nie dopuszczam jednak myśli, żeby klub miał zakończyć działalność. Jestem przekonany, że wyjdziemy nawet z najgorszej sytuacji i przystąpimy do kolejnych rozgrywek - dodaje.

    Gorol podkreśla, że trwa poszukiwania sponsorów, ale ciągle jest także wiara w to, że JSW stanie na nogi i będzie mogła dalej sponsorować siatkarski klub.

    Siatkarze otrzymali zaległe pieniądze i mogą na chwilę odetchnąć z ulgą. Tym bardziej, że czeka ich walka o udział w fazie play-off. Zespół obecnie plasuje się na siódmym miejscu, ale może zostać wyprzedzony przez PGE GiEK Skrę Bełchatów oraz ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

    W niedzielę (8 marca) JSW Jastrzębski Węgiel zmierzy się na wyjeździe z Energą Treflem Gdańsk. Później zaplanowano jeszcze trzy ligowe kolejki.

    Zobacz również:

    Wilfredo Leon
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Przełom ws. gry Wilfredo Leona w polskiej lidze. Długo czekano na taką wiadomość

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz
    Grupa siatkarzy w białych i pomarańczowych strojach drużyny JSW świętuje punkt na boisku sportowym, otoczona niebieskim parkietem.
    Siatkarze JSW Jastrzębskiego WęglaJarek PraszkiewiczPAP
    Grupa siatkarzy w niebiesko-pomarańczowych strojach drużynowych świętuje zdobycie punktu podczas meczu, ekscytacja i pozytywne emocje dominują na twarzach sportowców, w tle widać siatkę i fragment trybun.
    Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla śrubują serię zwycięstwfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe
    Zawodnicy siatkarskiej drużyny JSW ubrani w klubowe granatowe stroje z pomarańczowymi elementami, stojący blisko siebie na boisku w trakcie meczu, w tle widoczne siatka oraz rozmazane postacie kibiców.
    JSW Jastrzębski WęgielMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
    Piłka Ręczna Koszalin - Enea MKS Gniezno. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja