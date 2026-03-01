JSW Jastrzębski Węgiel to jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów siatkarskich. Zespół ma na swoim koncie m.in. cztery mistrzostwa Polski. Dwukrotnie docierał także do finału Ligi Mistrzów (2023, 2024).

Problemy finansowe JSW Jastrzębskiego Węgla

W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje, że klub ma poważne problemy finansowe, a zawodnicy i trenerzy od jakiegoś czasu nie otrzymali wynagrodzenia. "Nasz Partner Strategiczny - Jastrzębska Spółka Węglowa, znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej, która bezpośrednio rzutuje na stan rzeczy w naszym Klubie. Trudności, jakie przeżywa nasz najważniejszy Sponsor powodują, że po raz drugi w ciągu ostatnich 22 lat nasz Klub przeżywa kłopoty finansowe. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w 2015 roku i również była związana z kryzysem w branży górniczej" - przekazano w komunikacie.

To nie koniec walki o przyszłość klubu. Adam Gorol tłumaczy

To jednak nie kończy trudnej sytuacji, o czym wprost mówi prezes w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Nadal jest trudna, przed nami poważne wyzwanie, bo musimy zabezpieczyć finansowo obecny sezon, żeby go dokończyć w spokoju i kolejne, żeby przygotować się do następnego. Wciąż głęboko wierzę, że przetrwamy ten kryzys. Będziemy robili wszystko, żeby najczarniejszy scenariusz się nie spełnił

Sternik klubu przyznaje, że największy pożar został zażegnany, ale walka o przyszłość ciągle trwa. Gorol doskonale wie, że w przeszłości kluby wycofywały się z rozgrywek z powodów finansowych. Wystarczy tutaj wspomnieć m.in. AZS Częstochowa czy Muszyniankę Muszyna.

- Wiemy, że takie przypadki w polskiej siatkówce były. Działam w biznesie od wielu lat, wiem, że pojawiają się kryzysy, sinusoidy. I taki kryzys dopadł naszego sponsora. Nie dopuszczam jednak myśli, żeby klub miał zakończyć działalność. Jestem przekonany, że wyjdziemy nawet z najgorszej sytuacji i przystąpimy do kolejnych rozgrywek - dodaje.

Gorol podkreśla, że trwa poszukiwania sponsorów, ale ciągle jest także wiara w to, że JSW stanie na nogi i będzie mogła dalej sponsorować siatkarski klub.

Siatkarze otrzymali zaległe pieniądze i mogą na chwilę odetchnąć z ulgą. Tym bardziej, że czeka ich walka o udział w fazie play-off. Zespół obecnie plasuje się na siódmym miejscu, ale może zostać wyprzedzony przez PGE GiEK Skrę Bełchatów oraz ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

W niedzielę (8 marca) JSW Jastrzębski Węgiel zmierzy się na wyjeździe z Energą Treflem Gdańsk. Później zaplanowano jeszcze trzy ligowe kolejki.

Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla Jarek Praszkiewicz PAP

Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla śrubują serię zwycięstw fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

JSW Jastrzębski Węgiel Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piłka Ręczna Koszalin - Enea MKS Gniezno. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport