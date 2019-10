"Giganci siatkówki": triumf Jastrzębskiego Węgla

Jastrzębski Węgiel wygrał w Kępnie 10. międzynarodowy charytatywny turniej "Giganci siatkówki". Kolejne lokaty zajęły zespoły PGE Skry Bełchatów, Power Volley Milano i Gas Sales Piacenza Volley.

10. edycja imprezy miała charakter polsko-włoskiej konfrontacji. Podczas dwudniowej rywalizacji bełchatowianie i jastrzębianie rywalizowali na przemian z włoskimi klubami - beniaminkiem Serie A Gas Sales Piacenza Volley oraz piątą ekipą poprzedniego sezonu - Power Volley Milano. Obie drużyny prowadzone były przez trenerów bardzo dobrze znanych z polskiej ligi - Roberto Piazzę (Power Volley) oraz Andreę Gardiniego (Piacenza).

Sobota należała do polskich zespołów, które pewnie wygrały swoje pojedynki. Drugi dzień zmagań był jednak zupełnie inny. Jastrzębianie po tie-breaku musieli uznać wyższość drużyny z Piacenzy.

W tej sytuacji bełchatowianie mogli pokusić się o zwycięstwo w całym turnieju, ale trener Power Volley Piazza doskonale rozpracował swoich byłych podopiecznych. Jeszcze w trzeciej partii, przy stanie 1:1 i 16:16, losy meczu były sprawą otwartą, ale od tego momentu na parkiecie dominowali Włosi. Siatkarze Skry w tej odsłonie zdobyli tylko jeden punkt, a czwartego seta oddali prawie bez walki.

Dla uczestników zawody w Kępnie były jednym z ostatnich sprawdzianów przed inauguracją krajowych rozgrywek.

Turniej "Giganci Siatkówki" ma na celu m.in. promowanie dyscypliny, a także wspieranie chorych dzieci. Siatkarze zagrali na szczytny cel, bowiem dochód ze sprzedaży biletów trafił do podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym "Kawałek Nieba" oraz Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową".

Podczas turnieju oficjalnie zainaugurowano akcję społeczną "All Children Need You", której celem jest uświadomienie problemu ostrej białaczki limfoblastycznej wśród dzieci.

Wyniki:

Jastrzębski Węgiel - Power Volley Milano 3:0 (25:21, 27:25, 25:22)



PGE Skra Bełchatów - Gas Sales Piacenza Volley 3:0 (25:21, 27:25, 25:19)

Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Piacenza Volley 2:3 (18:25, 25:15, 22:25, 25:23, 11:15)



PGE Skra Bełchatów - Power Volley Milano 1:3 (18:25, 25:19, 17:25, 17:25)

Końcowa kolejność:

1. Jastrzębski Węgiel 4 pkt,



2. PGE Skra Bełchatów 3 pkt,



3. Power Volley Milano 3 pkt,



4. Gas Sales Piacenza Volley 2 pkt.

Autor: Marcin Pawlicki