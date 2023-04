Genialny występ mistrza Wlazłego na pożegnanie, ale to goście górą

Mariusz Wlazły pożegnał gdańską ERGO ARENĘ

W trzecim secie na parkiecie pojawił się Mariusz Wlazły - ta zmiana odmieniła mecz. Obecność legendarnego kolegi wyraźnie natchnęła Mikołaja Sawickiego , który popisał się asem serwisowym i dał miejscowym prowadzenie 7:4. Goście wzięli sprawy w swoje ręce, gdy "monster blockiem" zastopował ich Jingyin Zhang . Na 12:12 nietypowo, bo "kiwką" wyrównał środkowy Jakub Kowalczyk . Przy stanie 16:13 asem popisał się sam Mariusz Wlazły - to był jego as numer 803 w karierze. "Szampon" zdobywał kolejne punkty skutecznymi atakami jak za dawnych lat i tak samo się cieszył - jakby zaczynał karierę, a nie kończył. Seta zakończył skutecznym atakiem oczywiście Wlazły.

Czwarty set rozpoczął się od prowadzenia Projektu 4:0. Trefla do tej partii przywrócił dzisiejszy bohater Mariusz Wlazły. Może to nudne wciąż wymieniać jego nazwisko, ale to zawodnik dziś żegnający ERGO ARENĘ asem serwisowym (numer 804 w karierze) wyrównał stan meczu na 11:11. Potem goście wyszli na czteropunktowe prowadzenie, ale blokiem przywrócił Trefl do meczu, tak właśnie on Mariusz Wlazły, zaraz poprawił asem Jingyin Zhang, potem drugim i był remis - 19:19. Wlazły zaraz wyprowadził "Lwy" na prowadzenie. Wszedł na boisko dopiero w trzecim secie, ale miał już dwucyfrową liczbę punktów. To nie pomogło, Tillie zrewanżował się asem i goście prowadzili 23:21. Projekt miał piłkę meczową przy stanie 24:23, ale potężnego asa zaserwował Sawicki i był remis! Ostatecznie goście wygrali seta 27:25 i mecz 3:1.