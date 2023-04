Genialna forma reprezentanta Polski. Finał już tylko o krok

W sobotę Resovia rozpoczęła mecz od mocnego uderzenia . Tym razem sama przyjęła w pierwszych akcjach bolesne ciosy . Przy zagrywkach Davida Smitha ZAKSA objęła prowadzenie 5:0. Przewagę utrzymała do końca pierwszej partii.

Pomogły bloki Dmytra Paszyckiego , który wrócił do podstawowej szóstki. Ukraiński środkowy w premierowym secie zdobył w ten sposób trzy punkty. Sprytną zagrywką rywali zaskoczył Aleksander Śliwka, mistrzowie Polski byli świetnie zorganizowani w obronie . Dopiero w końcówce zaskoczyła ich seria znakomitych zagrywek Macieja Muzaja , ale i tak wygrali 25:21.

Drzyzga niemal zdemolował stanowisko challenge. ZAKSA lepsza w grze na przewagi

- Trzeba się bić od samego początku do samego końca. Liczę na to, że zagramy i indywidualnościami, i drużynowo - mówił po sobotniej porażce przed kamerą klubowej telewizji Fabian Drzyzga . Na początku niedzielnego spotkania w rzeszowskiej drużynie znów brakowało jednak ważnej indywidualności. Torey Defalco, jeden z liderów drużyny, w pierwszym secie skończył tylko dwa z dziewięciu ataków . Dzień wcześniej w pięciu partiach uzbierał tylko osiem punktów.

Przed końcówką ZAKSA miała dwa punkty zapasu, ale po asie serwisowym Klemena Cebulja to Resovia miała dwie piłki setowe. Nie wykorzystała ich, a po chwili Bednorz zablokował atak Muzaja, Śliwka zdobył punkt zagrywką i to mistrzowie Polski wygrali 27:25.

Bartosz Bednorz superstar. ZAKSA blisko finału PlusLigi

Trzecia partia miała niemal bliźniaczy początek do drugiej. Tym razem gospodarze odskoczyli jednak nawet na cztery punkty i trener ZAKS-y Tuomas Sammelvuo szybko poprosił o przerwę. Kibice w wypełnionej hali Podpromie mogli mieć nadzieję, że rzeszowianie powtórzą wyczyn rywali, którzy w sobotę podnieśli się ze stanu 0:2. Tym bardziej że po przerwie rzeszowianie wygrali trzy kolejne akcje przy zagrywkach Defalco . Prowadzili już 11:4.

Po znakomitej trzeciej partii rzeszowianom mimo wszystko przybył problem. Jeszcze przed końcem seta boisko z problemem z plecami opuścił Cebulj . Na kilka minut zastąpił go Mauricio Borges , ale mimo wszystko Słoweniec wrócił do gry. Resovia przegrywała już wtedy jednak trzema punktami, bo kędzierzynianie tym razem nie przespali początku seta.

Wciąż fenomenalnie prezentował się Bednorz, który cały czas kończył ataki przy podwójnym czy potrójnym bloku. Rzeszowianie gonili rywali, zmniejszali straty do punktu, ale to ZAKSA cały czas prowadziła. Gdy gospodarze nie poradzili sobie z zagrywkami Janusza, znów tracili do niej aż cztery punkty.