Kevin Tillie w 2015 roku związał się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, w tym klubie spędził dwa lata, Później przez krótki czas występował w Jastrzębskim Węglu, ale jeszcze w 2017 roku wyjechał do Chin. Do Polski wrócił dwa lata później, rozegrał sezon dla drużyny występującej pod nazwą Verva Warszawa Orlen Paliwa (dzisiejszy PGE Projekt Warszawa). Przyjmujący ponownie zdecydował się na wyjazd z kraju nad Wisłą i ponownie do niego trafił, od 2022 roku związany jest z Projektem.

Ostatnio francuski siatkarz razem z kolegami z drużyny wywalczył trzeci z rzędu brązowy medal PlusLigi, stołeczny klub w rywalizacji o najniższe miejsce na podium pokonał Asseco Resovię Rzeszów. Jak przyznał później w rozmowie z plusliga.pl, to duże osiągnięcie, ale jednocześnie czuje niedosyt, bo jego zespół chciał zagrać o złoto.

"Brązowy medal w PlusLidze to i tak naprawdę świetny wynik, zwłaszcza że udało nam się to osiągnąć trzy lata z rzędu. Widać, że nasz klub jest stabilny. Możemy grać dobrze co roku i być w pierwszej trójce co roku. To na pewno cieszy. Teraz jednak musimy znaleźć sposób, żeby zrobić krok naprzód" - stwierdził.

PlusLiga. Kevin Tillie o nauce języka polskiego i życiu w Polsce

Zawodnik, który z reprezentacją Francji dwukrotnie zdobył mistrzostwo olimpijskie, jeszcze nie kończy sezonu klubowego - Projekt w połowie miesiąca zagra bowiem w Final Four Ligi Mistrzów. Wie już, że jego drużynę czeka trudne zadanie.

Pojedziemy do Turynu z determinacją, by spróbować wygrać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będzie ciężko. Czeka nas rywalizacja z najlepszymi drużynami w Europie. Będziemy jednak gotowi do walki

Podczas rozmowy nie zabrakło także tematów pozasportowych. Tillie jasno dał do zrozumienia, co myśli o życiu w Polsce i jak podoba mu się w stolicy naszego kraju. "Uwielbiam życie i mieszkanie w Polsce. Uwielbiam Warszawę. Żyje mi się w tym mieście niesamowicie" - powiedział.

Tillie wprawdzie wiele lat spędził w Polsce, ale wciąż nie mówi po polsku. 35-latek teraz postanowił wyznać, dlaczego nie umie porozumiewać się w tym języku.

"Wiem, że to trochę kiepsko, że nie mówię po polsku i nie uczę się polskiego. Mam jednak dwoje małych dzieci i po prostu nie mam czasu, żeby się uczyć. Powinienem był to zrobić kiedyś, jak zaczynałem grę w Polsce. Nie zrobiłem jednak tego, a teraz jest to trudne. Czasami wydaje mi się jednak, że to może zaleta, że nie mówię po polsku. Dzięki temu nie słyszę negatywnych komentarzy i mogę się lepiej skupić na grze. To też mi pomaga" - opowiadał.

Kevin Tillie (z numerem 7) w reprezentacji Francji HERVIO JEAN-MARIE /KMSP AFP

Siatkarze PGE Projektu Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Marcin Janusz rozgrywa, po drugiej stronie Kevin Tillie Darek Delmanowicz PAP

