Antoine Pothron seniorską karierę klubową rozpoczynał we francuskim Spacer's de Toulouse, później przez dwa lata był związany z Tours VB. Przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 zawodnik występujący na pozycji przyjmującego zdecydował się na pierwszy w karierze zagraniczny transfer - podpisał kontrakt z PGE GiEK Skrą Bełchatów, która jest jedną z rewelacji trwającej kampanii PlusLigi.

23-letni Francuz szybko zaaklimatyzował się w Polsce, 2025 rok kończy na dziewiątym miejscu w klasyfikacji najlepszych przyjmujących naszych rozgrywek. Do tej pory zdobył 169 punktów, co daje mu z kolei 18 pozycję w gronie najlepiej punktujących siatkarzy. Sam Pothron nie ukrywał, że dobrze czuje się w naszym kraju.

"Jest niesamowicie. Przede wszystkim atmosfera jest niesamowita, bo hale na meczach są praktycznie zawsze pełne. We Francji tak to nie wygląda, a w Polsce widać, że ludzie kochają siatkówkę. Dlatego gra w PlusLidze jest niesamowita. Chcę pozostać jak najdłużej w tych rozgrywkach, ponieważ poziom jest bardzo wysoki, a atmosfera wokół siatkówki jest świetna" - mówił w rozmowie z plusliga.pl opublikowanej przed kilkoma tygodniami.

PlusLiga. Antoine Pothron podjął decyzję. To tam zagra w kolejnym sezonie

Deklaracja o tym, że Pothron "chce jak najdłużej zostać w tych rozgrywkach" jasno wskazywała na to, że 23-latek myśli o pozostaniu w Polsce. Pozostało więc oczekiwanie na ruch klubu - w końcu 31 grudnia pojawił się komunikat w sprawie przyszłości Francuza. Wiadomo już, że ten wybrał Polskę jako kraj, w którym chce grać, także na kolejny sezon.

Na tę wiadomość czekali z pewnością wszyscy kibice PGE GiEK Skry. Antoine Pothron, francuski przyjmujący bełchatowskiej drużyny, będzie nosił żółto-czarną koszulkę również w sezonie 2026/2027!

W komunikacie zacytowano prezesa zarządu Skry Michała Bąkiewicza. Ten nie krył zachwytu z powodu przedłużenia umowy z Francuzem, który jego zdaniem jest siatkarzem dysponującym ogromnym potencjałem, a przy tym mogącym się pochwalić dużą dojrzałością sportową.

"Antoine szybko stał się ważnym ogniwem zespołu - zarówno pod względem sportowym, jak i mentalnym. Jego statystyki, regularność oraz zaangażowanie w każdym meczu potwierdzają, że doskonale odnalazł się w PlusLidze i w naszym klubie. Jestem przekonany, że będzie robił dalsze postępy i da naszym kibicom jeszcze wiele powodów do radości" - dodał.

Antoine Pothron - najlepsze akcje MVP meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Barkom Każany Lwów Polsat Sport