Bogdanka LUK Lublin przebojem wdarła się do czołówki polskiej i europejskiej siatkówki. Drużynę na szczyt pchnął transfer Wilfredo Leona. W poprzednim sezonie Lublinianie sięgnęli po Puchar Challenge i mistrzostwo Polski, w tym zdobyli już Superpuchar i Puchar Polski. A to może nie być koniec.

Drużyna jest już bowiem pewna gry w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów i PlusLigi. Mimo że najważniejsze rozstrzygnięcia dopiero przed lubelskimi siatkarzami, władze klubu kończą już planowanie kadry na kolejny sezon. Właśnie wypłynęło kolejne prawdopodobne wzmocnienie drużyny.

Wzmocnienie mistrzów Polski. Reprezentant Francji ma trafić do drużyny Wilfredo Leona

Do Bogdanki LUK ma trafić Mousse Gueye. Informację o pozyskaniu francuskiego środkowego podał w serwisie X siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.

29-letni siatkarz pochodzi z Senegalu, ale siatkarskie szlify zbierał we Francji. Ma też w dorobku występy w reprezentacji dwukrotnych mistrzów olimpijskich. To postać dobrze znana w PlusLidze, choć nigdy dotąd nie występował w żadnym polskim klubie. Rozgrywa jednak właśnie drugi sezon w Barkomie Każany Lwów, czyli ukraińskim zespole występującym w polskiej ekstraklasie.

Te dwa sezony w Barkomie przedzieliła przygoda we Włoszech, w klubie z Piacenzy. Teraz czas na kolejny rozdział w zespole aktualnych mistrzów Polski. W tym sezonie Gueye rozegrał 19 meczów, w których zdobył 178 punktów. W końcówce sezonu nie pomaga już jednak drużynie - z gry wyeliminował go uraz.

Bogdanka LUK Lublin się nie zatrzymuje. Wieści tuż po ogłoszeniu ws. kadrowicza Grbicia

Gueye jest kolejnym zawodnikiem, którego skusiła perspektywa gry w drużynie z Leonem. Wiadomo już, że przyjmujący pozostaje w Lublinie na kolejny sezon. To właśnie występy w drużynie z jednym z najlepszych siatkarzy świata miały przesądzić o przenosinach do Polski Rana Takahashiego - Japończyk także jest łączony z występami w Bogdance LUK w przyszłym sezonie.

Gueye będzie rywalizować o miejsce na środku z Aleksem Grozdanowem i Daenanem Gyimahem. Pozostanie tych dwóch zawodników na kolejny sezon klub z Lublina już oficjalnie potwierdził. W piątek Bogdanka LUK uroczyście ogłosiła też przedłużenie kontraktu z wracającym po zawieszeniu za doping Mikołajem Sawickim.

Na razie jednak Bogdanka LUK gra jeszcze bez Francuza. Dziś mistrzów Polski czeka mecz z Energa Treflem Gdańsk - Lublinianie muszą pilnować trzeciego miejsca w tabeli przed fazą play-off. Za tydzień rozpoczną rywalizację w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdzie ich przeciwnikiem będzie PGE Projekt Warszawa.

Siatkarze Barkomu Każany Lwów, w środku Mousse Gueye Piotr Matusewicz East News

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin CEV.eu materiały prasowe

Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin Piotr Matusewicz East News

