Francuski siatkarz przyjechał do Polski i ogłosił. Prosto z mostu o grze w naszym kraju

Katarzyna Koprowicz

Jedną z największych sensacji ostatnich siatkarskich mistrzostw świata było odpadnięcie reprezentacji Francji już na etapie fazy grupowej, mowa bowiem o drużynie, która przed rokiem wywalczyła mistrzostwo olimpijskie. "Trójkolorowi" wyciągnęli już wnioski z tej wpadki, o czym w rozmowie z plusliga.pl mówił Yacine Louati. Przyjmujący, który niedawno przyjechał do Polski, ogłosił też, czy cieszy się na możliwość ponownej gry na naszych parkietach.

Yacine Louati (z numerem 19) w barwach reprezentacji Francji
Yacine Louati (z numerem 19) w barwach reprezentacji FrancjiCROSNIER JULIENAFP

Po złoto na zakończonych niedawno siatkarskich mistrzostwach świata sięgnęli Włosi, srebro przypadło Bułgarom, a brązowy medal po pokonaniu Czechów zdobyli Polacy. W strefie medalowej dość nieoczekiwanie zabrakło m.in. Brazylijczyków i Francuzów, którzy odpadli już na etapie fazy grupowej.

"Trójkolorowi" z czempionatem pożegnali się po porażce z Argentyną, na którą bardzo emocjonalnie zareagował francuski przyjmujący Yacine Louati. Siatkarz zalał się łzami i nie był w stanie rozmawiać z dziennikarzami, ale teraz już na spokojnie wrócił do tamtych wydarzeń w rozmowie z plusliga.pl. I wyciągnął prosty wniosek - jego zespół przez cały turniej nie grał na swoim poziomie.

    "Tak naprawdę przez cały turniej, czyli w naszym przypadku trzy mecze grupowe, w żadnym nie graliśmy swojej dobrej siatkówki. W spotkaniu ostatniej szansy z Argentyną natrafiliśmy na rywala, który prezentował się bardzo dobrze i niestety nie daliśmy rady mu się przeciwstawić" - stwierdził Louati.

    Porażka z Argentyną oznaczała dla nas koniec turnieju, a na coś takiego nie byliśmy absolutnie przygotowani. Biorąc pod uwagę to, że od wielu miesięcy bardzo nastawialiśmy się na grę w MŚ i mieliśmy w sobie ogromne emocje, po tym co się tam wydarzyło, nasza reakcja, jak płacz i łzy, była czymś naturalnym
    dodał.

    PlusLiga. Yacine Louati wrócił do Polski i ogłosił

    33-letni przyjmujący ostatni sezon spędził we włoskim Allianz Milano, w kampanii 2023/2024 reprezentował z kolei barwy Asseco Resovii Rzeszów. Teraz zawodnik, który w przeszłości grał również dla Jastrzębskiego Węgla, wrócił do klubu z Podkarpacia. I ogłosił, jak ten powrót wygląda z jego perspektywy.

    "Dobrze było tu wrócić. Stęskniłem się za tym miejscem i jestem szczęśliwy, że znów mogę być w Rzeszowie" - wyznał. A następnie zaczął tłumaczyć, dlaczego konkretnie cieszy go perspektywa ponownej gry w PlusLidze. Jak zauważył, Resovię objął Massimo Botti, który w poprzednim sezonie poprowadził Bogdankę LUK Lublin do mistrzostwa kraju.

    "Mamy w zespole wielu doświadczonych zawodników, których będziemy potrzebowali. Bardzo podoba mi się drużyna, jaką skompletowali włodarze klubu na ten sezon. Cieszę się, że będę grał i walczył właśnie dla tego klubu. Uważam, że mamy dużo możliwości i trener będzie miał w kim wybierać" - stwierdził.

    Poza Louatim w Resovii zagra jeszcze kilku nowych zawodników. Podkarpacki klub zakontraktował m.in. Marcina Janusza i Erika Shojiego z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Karola Butryna z Aluron CMC Warty Zawiercie czy Artur Szalpuk z PGE Projektu Warszawa.

    Polsat SportPolsat Sport
    Dwóch siatkarzy w akcji po obu stronach siatki podczas meczu siatkówki, zawodnik w niebieskim stroju z numerem 33 próbuje zablokować atak gracza w czerwonym stroju, nad siatką unosi się piłka.
    Siatkówka. Yacine Louati atakuje w meczu Francja - FinlandiaVolleyballWorldmateriały prasowe
    Grupa zawodników siatkarskich w czerwonych strojach znajduje się na boisku w czasie przerwy w meczu, sędzia stoi na podwyższeniu po lewej stronie wskazując kierunek, wokół zawodników widownia oraz elementy hali sportowej.
    Siatkarze reprezentacji Francjivolleyball worldmateriały prasowe
    Zawodnicy drużyny siatkarskiej ubrani w czerwono-białe stroje celebrują wspólnie punkt zdobyty podczas meczu, widoczne emocje i radość na twarzach sportowców, w tle rozmazana publiczność.
    Siatkarze reprezentacji Francjivolleyballworld.commateriały prasowe

