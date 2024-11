Faworyt wyszarpał punkty. Wielki pojedynek mistrza olimpijskiego z polskim talentem

W drugiej, decydującej części seta sprawy w swoje ręce wziął słoweński przyjmujący Asseco Resovii, Klemen Cebulj - dwa razy zaserwował asa, a jego agresywna zagrywka stwarzała pole do popisu Stephenowi Boyer. Ta dwójka wyprowadziła gości na prowadzenie, którego nie oddali do końca seta.

Trefl Gdańsk uległ Asseco Resovii Rzeszów 2:3 w meczu PlusLigi

To niewiele dało, bo partia zakończyła się bardzo wysoką wygrana Asseco Resovii 25:14. Trefl musiał wygrać trzeciego seta, aby pozostać w meczu. Po pojedynczym bloku Mordyla było już 13:10 dla gospodarzy, a po asie Piotra Orczyka przewaga wzrosła jeszcze bardziej. Gościom sprzyjało też szczęście, po serwisie Boyer piłkę prześlizgnęła się po taśmie i spadła po gdańskiej stronie. Bardzo dobry dziś francuski atakujący został wreszcie zatrzymany blokiem i było już 19:14 dla Trefla. Gdańszczanie mieli tego seta na talerzu, zwłaszcza gdy "floatowa" zagrywka M’Baye trafiła w pole gości. Trener Resovii wprowadził do gry reprezentacyjnego przyjmującego Bartosza Bednorza, ale był to jedynie epizodyczny występ. Gospodarze znaleźli receptę na Boyer i wygrali tego seta do 18.