Faworyt włączył wyższy bieg. Rewelacja sezonu pokonana

Przed tym spotkaniem zarówno Aluron CMC Warta Zawiercie jak i Trefl Gdańsk miały bilans 6-2. Cele obu klubów są jednak zgoła odmienne - Zawiercie celuje w podium mistrzostw Polski, a Gdańsk będzie jak co roku bił się o udział w play-off. Dziś wygrała większa siła ognia "Jurajskich Rycerzy", którzy zaserwowali aż 13 asów i zwyciężyli zasłużenie 3:1 .

Od początku pierwszego seta kibice obserwowali wyrównaną walkę z lekkim wskazaniem na wyżej notowanych gospodarzy. Trefl próbował zmian w składzie, na boisku zameldowali się Lukas Kampa i Aleks Nasewicz, ale to nie dało efektu i gospodarze odskoczyli na cztery punkty. Zawodnicy Trefla gonili wynik, udało im się zmniejszyć dystans do dwóch oczek, jednak nie zdołali dogonić rywali i ostatecznie pierwszą partię wygrali rywale 25:21.

Zawiercie gra coraz lepiej. Tym razem pokonali Trefla Gdańsk 3:1

Kolejna partia zaczęła się od zdecydowanej przewagi Zawiercia, które prowadziło nawet 12:6. Tylko trochę pomógł czas, który na żądanie wziął trener gości Igor Juricić. Serwis zawodników trenera Michała Winiarskiego nie był jakiś bardzo mocny, ale i tak robił krzywdę drużynie gości. Było już nawet 22:15, set zakończył się wysoką wygraną gospodarzy do 17.

Czwarty set przebiegał wedle podobnego scenariusza co poprzedni. Sygnał do odjazdu dał asem serwisowym Butryn, było już 8:3. Gospodarze dysponowali większym ogniem w polu zagrywki, zaserwowali kilkanaście asów, a te Trefla można było policzyć na palcach jednej ręki. Set zakończył się wysoką wygraną Zawiercia, aż do 15, a cały mecz 3:1.