Faworyt rozbity we własnej hali. Drużyna ze stolicy się rozpędza

Siatkarze z Bełchatowa mogli być zadowoleni z początku sezonu. Co prawda przegrali dwa z pięciu meczów, ale ulegli po tie-breakach drużynom z czołówki - z Zawiercia i Rzeszowa. Byli więc wyraźnym faworytem konfrontacji z dołującym na starcie sezon Projektem. Skończyło się niespodzianką, bo bełchatowianie byli w sobotę dużo słabsi od rywali. Boleśnie wysoko przegrali zwłaszcza trzecią partię .

Tyle że cztery kolejne akcje wygrali warszawianie. Szybko i oni zaczęli dobrze serwować, co pomogło im w zanotowaniu kilku punktowych bloków. Bełchatowianie przegrywali już 9:14 i w przeciwieństwie do rywali nie odrobili strat, przegrywając 17:25. Świetnie spisał się zwłaszcza przyjmujący gości Igor Grobelny, który w pierwszym secie zdobył dziewięć punktów .

PlusLiga. Projekt Warszawa wytrzymał napór PGE Skry Bełchatów

Jeszcze dwa lata temu Projekt pokonał PGE Skrę w meczu o trzecie miejsce PlusLigi i wywalczył kwalifikację do Ligi Mistrzów. Poprzedni sezon był jednak dla drużyny z Warszawy nieudany, skończyła na dziewiątym miejscu. Projekt miał kłopoty również na początku aktualnych rozgrywek, bełchatowianie po pięciu kolejkach plasowali się zaś tuż za podium.

W tym tygodniu wywalczyli również awans do 1/16 finału Pucharu CEV, po raz drugi pokonując Dynamo Apeldoorn z Holandii. W sobotę do gry po kontuzji wrócił Filippo Lanza, który pauzował w ostatnich spotkaniach. Trener Projektu Roberto Santilli mógł z kolei skorzystać z Kevina Tillie’ego, który z powodu urazu zadebiutował w drużynie dopiero przed tygodniem. - To zawodnik, od którego rozpoczynałem budowę zespołu na ten sezon - przekonywał przed spotkaniem Piotr Gacek, dyrektor sportowy klubu.