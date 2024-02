Faworyt potknął się u outsidera. Bohater zdobył 28 punktów, klub wciąż ma nadzieję

Enea Czarni Radom są już niemal skazywani na spadek z PlusLigi. Poniedziałkowe zwycięstwo może być dla nich jednak bezcenne. Dzięki niemu zmniejszyli straty do przedostatniego Cuprum Lubin do pięciu punktów. Do końca sezonu zasadniczego zostało im siedem meczów, Cuprum ma o jedno spotkanie w zapasie więcej. Porażka może mieć z kolei przykre konsekwencje dla PSG Stali. Zespół z Nysy przegrywa ważny mecz w walce o czołową ósemkę i pozostaje na dziesiątym miejscu.

