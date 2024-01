Faworyt był w opałach. Wściekły Fabian Drzyzga, wielki zwrot akcji

I ta różnica się utrzymywała. Bardzo skuteczny na prawym skrzydle był Damian Schulz . Były reprezentant Polski ostatnio wywalczył sobie miejsce w ataku Bogdanki LUK kosztem Mateusza Malinowskiego . Mistrz świata z 2018 r., który występował w kadrze za czasów Vitala Heynena , w pierwszej partii spisał się znakomicie - zdobył aż 11 punktów . I choć jego drużyna prowadziła 15:10, straciła przewagę. Po potężnym zbiciu Stephena Boyera na tablicy wyników był remis 21:21. Partię rozstrzygnęła gra na przewagi, wygrana przez Bogdankę LUK 26:24. Ostatnim jej akcentem był as serwisowy Schulza.

Zwroty akcji w drugim secie. Złote wejście Mateusza Malinowskiego

Na początku drugiego seta środowego spotkania jego zespół w końcu oddał prowadzenie. Dopiero pierwszy punkt w tym meczu zdobył Karol Kłos , Asseco Resovia wygrywała 7:5. Wystarczyła jednak chwila, by po kolejnym ataku Schulza przegrywała 8:9. W dodatku po chwili w ataku pomylił się Yacine Louati .

Rzeszowianie wyrównali, kiedy punkt zdobył Torey Defalco , w tej partii lider ofensywy Asseco Resovii. Tyle że po chwili znów zaczął działać lubelski blok. Po jednym z nich piłka trafiła w ramię Fabiana Drzyzgę, który po tej akcji był wyraźnie wściekły. Sytuacja jego drużyny była coraz gorsza, przegrywała 15:18. Ale właśnie wtedy rzeszowianie ruszyli do odrabiania strat. Po asie serwisowym Boyera objęli prowadzenie 21:20.

Bogdanka LUK Lublin nie wykorzystała szansy. Klemen Cebulj pomógł Asseco Resovii

Po wygranej rozpędzeni gospodarze mocno rozpoczęli kolejną partię, szybko zdobyli punkt blokiem. Nie zaowocowało to jednak dużą przewagą. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, ale w drugiej części seta wynik na swoją stronę zaczęli przeciągać rzeszowianie. Liderem ofensywy został Cebulj, prowadzili 18:15. Gościom ponownie pomogło jednak wejście na zagrywkę Malinowskiego, udało im się doprowadzić do remisu 20:20. Po chwili swoje z pola serwisowego dorzucił Maciej Krysiak. Znów zdecydowała gra na przewagi. Goście mieli piłki meczowe, gospodarze setowe. Wygrała Resovia - 30:28.