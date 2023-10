O pierwszej kolejce PlusLigi jak najszybciej chcieliby zapomnieć siatkarze Asseco Resovii Rzeszów, którzy we własnej hali przegrali z Projektem Warszawa i na starcie rozgrywek stracili punkty. Podopieczni Giampaolo Medeiego zrehabilitowali się już w kolejnej rundzie, prezentując się na parkiecie o wiele lepiej niż we wcześniejszym starciu. O "przemianie" zespołu opowiedział Paweł Zatorski, który zwrócił uwagę na to, co jest kluczem do wygrywania kolejnych spotkań.