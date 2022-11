Fatalna seria przerwana. Ucieczka z dna tabeli okupiona kontuzją

Lublinianie przed rozpoczęciem sezonu byli wymieniani wśród drużyn, które mogą sprawić niespodziankę w PlusLidze. Rzeczywistość okazała się zgoła inna - drugi rok w elicie rozpoczęli od fatalnej serii porażek . Na zwycięstwo czekali najdłużej z całej stawki, ale po sześciu meczach w końcu przyszło przełamanie i to od razu za komplet punktów.

Trenerzy obu drużyn w czwartek nie mieli pełnego pola manewru. W drużynie z Lublina nadal brakuje m.in. Mateusza Malinowskiego oraz Nicolasa Szerszenia . Po drugiej stronie do kontuzjowanego środkowego Mateusza Zawalskiego dołączył libero Bartosz Fijałek .

Mimo osłabień, spotkanie lepiej rozpoczęli goście. Od początku dobrze spisywali się w polu zagrywki. Kiedy punkt serwisem zdobył Jakub Wachnik , prowadzili 9:6. Później tę przewagę udało im się powiększyć do sześciu punktów przy zagrywkach Wojciecha Włodarczyka .

Sami lublinianie przyjęcie mieli na tyle dobre, że Marcin Komenda mógł często korzystać z usług środkowego Jana Nowakowskiego , który atakował aż sześć razy, zdobywając pięć punktów. Co prawda gospodarze na chwilę zmniejszyli straty, ale końcówkę rozstrzygnął atak Włodarczyka. LUK wygrał 25:20.

Wyrównana walka w drugim secie. Kluczowy Jeffrey Jendryk

Bielszczanie w tym sezonie jeden mecz już wygrali, ale to były ich jedyne dwa punkty, dlatego przed spotkaniem to oni zamykali tabelę. W czwartek po raz pierwszy ich grę od początku meczu prowadził Pierre Pujol, sprowadzony już po rozpoczęciu sezonu po rejteradzie Jana Zimmermanna, który przeniósł się do ligi włoskiej.