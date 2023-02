Fatalna informacja z klubu PlusLigi. Reprezentant Polski kontuzjowany

PlusLiga. Karol Urbanowicz kontuzjowany

Środkowy Trefla w trakcie drugiego seta po jednej z akcji przy siatce pechowo upadł na parkiet. Siatkarz nie był w stanie kontynuować meczu i opuścił boisko, a po powrocie do Gdańska przeszedł szczegółowe badania. Jak się okazało, Urbanowicz skręcił staw skokowy, przez co czeka go około dwutygodniowa przerwa w grze.