Mateusz Bieniek z powodu kontuzji opuścił część sezonu reprezentacyjnego, nie mógł też zainaugurować sezonu PlusLigi z Wartą Zawiercie. Doświadczony siatkarz stopniowo był wprowadzany do gry i wszystko wskazuje na to, że problemy zdrowotne ma już za sobą. Co więcej, środkowy gra coraz lepiej i po raz pierwszy w sezonie został wybrany do drużyny kolejki rozgrywek. Fakt, że Bieniek wraca do formy, to świetna wiadomość dla Nikoli Grbicia i reprezentacji Polski.