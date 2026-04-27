Dla obu drużyn niedawne półfinały PlusLigi udane nie były. Ani PGE Projekt Warszawa, ani Asseco Resovia Rzeszów nie wygrały w nich nawet meczu. I miały sporo czasu, by przygotować się do rywalizacji o medal oraz praco gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

Trener Asseco Resovii Massimo Botti w Warszawie postawił w podstawowym składzie na libero Michała Poterę i przyjmującego Klemena Cebulja. Zabrakło więc miejsca dla Pawła Zatorskiego i Yacine'a Louatiego. I Cebulj już w pierwszej akcji popisał się asem serwisowym.

Początek meczu w wykonaniu rzeszowskiej drużyny był zresztą piorunujący. Do świetnych zagrywek doszły bloki i Resovia prowadziła 8:3. Gospodarze mieli olbrzymie problemy w ofensywie, ale z czasem zaczęli odrabiać straty. Kevin Tillie doprowadził do stanu 11:12.

Do remisu PGE Projekt jednak nie dotarł. Resovia znów odskoczyła na pięć punktów przy zagrywkach Mateusza Poręby. Co prawda potem straty zmniejszył - również zagrywką - Bartosz Bednorz, ale goście przypilnowali prowadzenia. Cebulj zdobył aż dziewięć punktów, a jego zespół wygrał 25:20.

Dwa zacięte sety. Najpierw spod topora uciekli Warszawianie, potem Asseco Resovia

To był już dziesiąty z rzędu wygrany set Asseco Resovii w meczach z PGE Projektem w tym sezonie. Rzeszowianie dwa razy wygrali w lidze, ograli też rywali w półfinale TAURON Pucharu Polski.

Druga partia poniedziałkowego spotkania w końcu przyniosła większe emocje, a przy tym korzystny rezultat dla Warszawian. Co prawda goście dość szybko dogonili rywali po dobrym początku PGE Projektu i przed końcówką seta to oni mieli dwa punkty zaliczki nad rywalami, ale Warszawianie wygrali grę na przewagi.

Siatkarze Resovii w tej partii nie byli już tak skuteczni w ataku, ale przede wszystkim zmarnowali aż cztery piłki setowe. Decydujące dwie akcje rozstrzygnęli Jan Firlej - blokiem - i Tillie. PGE Projekt wygrał 29:27.

A wyrównana walka trwała na początku trzeciej partii. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. As serwisowy Marcina Janusza dał Resovii prowadzenie 11:10. Kolejny blok Firleja sprawił, że 14:12 wygrywali gospodarze. Kontratak Rzeszowian wykończony przez Porębę przyniósł im prowadzenie 18:17. Nerwowo pod siatką zrobiło się dwie akcje później, gdy Warszawianie przegapili czas na prośbę o challenge, a przeciwko decyzji sędziego mocno protestował ich kapitan Damian Wojtaszek.

Tym razem 24:22 prowadzili jednak Warszawianie. Resovii grę na przewagi dał blok przy ataku Bednorza. Łącznie goście wygrali cztery akcje z rzędu, wygraną 26:24 zapewnił im atak Artura Szalpuka, który obił piłkę blok rywali.

Emocje buzowały w meczu o brąz. Trzeba było rozegrać pięć setów

Czwartą partię gospodarze rozpoczęli jednak od trzypunktowego prowadzenia. Botti szybko zmienił atakującego, Karola Butryna zastąpił Jakub Bucki. Do remisu 9:9 kolejnym asem serwisowym doprowadził Cebulj.

Na boisku coraz bardziej buzowały emocje, PGE Projekt znów objął minimalnie wyższe prowadzenie - 13:11. Gomułka wkrótce dorzucił do tej przewagi kolejne dwa punkty. I od tej pory Warszawianie pilnowali już prowadzenia. Najskuteczniejszy w drużynie gospodarzy w tym secie był Tillie, PGE projekt zwyciężył 25:19 i doprowadził do tie-breaka.

Już w pierwszej akcji piątego seta doszło jednak do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Bednorz pechowo upadł przy siatce na stopę Szalpuka, staw skokowy przyjmującego PGE Projektu nienaturalnie się wygiął, a po chwili siatkarza zniesiono z boiska. Kontuzjowanego Bednorza zmienił Bartosz Firszt.

Początek tie-breaka był wyrównany. Mecz był jednak coraz bardziej wyczerpujący dla siatkarzy. Po kilku akcjach na boisko padł Szalpuk. Wydaje się, że problemem były skurcze, ale reprezentant Polski i tak nie był w stanie wrócić na boisko - zastąpił go Louati. A wynik wyglądał dla Resovii coraz gorzej, przegrywała 5:8.

Warszawianie mimo kontuzji Bednorza utrzymali koncentrację i wypunktowali rywali. Po trudnym spotkaniu to oni obejmują prowadzenie w walce o podium PlusLigi - w tie-breaku zwyciężyli 15:11.

Rywalizacja o brązowy medal, podobnie jak finały, toczy się do trzech zwycięstw. Kolejne spotkanie w czwartek w Rzeszowie.

Jan Firlej w meczu z Asseco Resovią Rzeszów

Klemen Cebulj, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów

Bartosz Gomułka mija blok Artura Szalpuka

