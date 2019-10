Występujący w ekstraklasie siatkarzy stołeczny klub potwierdził pozyskanie nowego właściciela, którym jest spółka Projekt Warszawa i otrzymanie licencji na występy w PlusLidze. Wicemistrz Polski wciąż prowadzi rozmowy z potencjalnym sponsorem tytularnym.

Wydanym we wtorek komunikatem klub potwierdził, że przystąpi zarówno do ligowych zmagań, jak i do rywalizacji w Lidze Mistrzów.

"Spółka Projekt Warszawa sp. z o.o. nabyła skutecznie od spółki ONICO Warszawa S.A. akcje Polskiej Ligi Siatkówki oraz uzyskała stosowną promesę otrzymania licencji Polskiego Związku Piłki Siatkowej. (...) Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do utrzymania siatkówki w Warszawie" - podkreślono.

W ostatnich tygodniach w tekstach dotyczących wicemistrzów kraju używano zazwyczaj określenia "zespół z Warszawy". W miniony weekend podczas Memoriału Arkadiusza Gołasia wystąpił zaś pod roboczą nazwą Projekt Warszawa. Aż do teraz jednak nie ogłaszano oficjalnie pozyskania nowego właściciela.

W komunikacie potwierdzono także wcześniejsze informacje PAP, że prowadzone są zaawansowane rozmowy z potencjalnym sponsorem tytularnym i że w środowym meczu o Superpuchar Polski wicemistrzowie kraju wystąpią jeszcze jako Projekt Warszawa. Rozpoczęto także sprzedaż biletów na sobotnie spotkanie pierwszej kolejki PlusLigi, w którym wicemistrzowie Polski podejmą MKS Będzin.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się we wtorek PAP, o ile dzień wcześniej wydawało się, że jest szansa, by w tym pojedynku drużyna wystąpiła już pod docelową nazwą, to jest to już nieaktualne. Bardziej prawdopodobny jest zaś scenariusz, że nowy partner tytularny zaprezentowany zostanie w późniejszym terminie i pojawi się w nazwie zespołu przy okazji drugiego bądź trzeciego spotkania ligowego.

Kłopoty finansowe klubu znanego dotychczas jako ONICO Warszawa związane są z upadłością dotychczasowego właściciela i sponsora tytularnego. Głośno o tym zrobiło się latem. Wcześniej, w przerwie międzysezonowej, doszło do wielu zmian w składzie. Odeszli m.in. Bartosz Kurek, Kanadyjczycy Graham Vigrass i Sharone Vernon-Evans, Bułgar Nikołaj Penczew oraz Jan Nowakowski, a pozyskano m.in. Piotra Nowakowskiego, Francuza Kevina Tillie, reprezentującego Belgię, a mającego polskie pochodzenie Igora Grobelnego oraz Belga Brama van den Driesa. Trenerem został zaś Włoch Andrea Anastasi, który zastąpił Francuza Stephane'a Antigę.

Ostatnie miesiące w stołecznym klubie poświęcono na poszukiwanie nowych inwestorów. Od pewnego czasu pojawiały się w mediach informacje o potencjalnym nowym właścicielu, ale dotychczas niczego oficjalnie nie potwierdzano.

W połowie października drużynę opuściło dwóch zawodników - przyjmujący Piotr Łukasik i atakujący van den Dries. Pierwszy, który był podstawowym graczem w poprzednim sezonie, przeniósł się do Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Drugi z kolei trafił do drużyny z Korei Południowej.