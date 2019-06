Ekstraklasa siatkarzy. GKS Katowice zamknął skład

Pozyskanie przyjmującego Kamila Kwasowskiego zakończyło budowę składu siatkarskiego GKS Katowice na kolejny sezon ekstraklasy. W zespole zmieniło się 12 zawodników i trener.

"Wydaje mi się, że tworzy się tu ciekawy projekt, GKS zrobił bardzo dobry zespół i chciałbym w nim uczestniczyć przez kolejne dwa lata" - powiedział w klubowej telewizji Kwasowski, który zaczynał siatkarską przygodę jako rozgrywający.

"Ta zmiana pozycji była bardzo dobrym posunięciem, zrobiłem dzięki temu duży krok w przód" - ocenił.

28-letni Kwasowski jest dwunastym siatkarzem zatrudnionym przez GKS podczas letniej przerwy w rozgrywkach. Przez ostatnie cztery lata grał w Cerradzie Czarnych Radom.

"To bardzo ambitny zawodnik, który z pewnością wiele wniesie do naszego zespołu i wzmocni rywalizację na przyjęciu. Dysponuje także bardzo dobrą zagrywką, co jest jego dodatkowym atutem" - ocenił dyrektor sekcji siatkówki w klubie Dariusz Łyczko.

W nowym sezonie ekipa GKS ma walczyć o udział w play off, w którym wystąpi osiem drużyn.

W minionych rozgrywkach prowadzeni przez Piotra Gruszkę katowiczanie zajęli ósme miejsce. Trener po trzech latach pracy w GKS przeniósł się do Asseco Resovii Rzeszów, odeszło też 12 zawodników. Nowym szkoleniowcem został Dariusz Daszkiewicz.

Klub zatrudnił wczesniej środkowych Jana Nowakowskiego, Kamila Drzazgę i Miłosza Zniszczoła, przyjmujących Rafała Szymurę, Jakuba Szymańskiego i Adriana Buchowskiego, rozgrywającego Jana Firleja, atakujących Wiktora Musiała i Jakuba Jarosza oraz libero Szymona Gregorowicza i Amerykanina Dustina Wattena. Kontrakty przedłużyli natomiast słowacki środkowy Emanuel Kohut i rozgrywający Maciej Fijałek.

GKS prowadzi również występujące w ekstraklasie sekcje hokeistów i piłkarek nożnych. Futboliści w maju spadli do drugiej ligi, co przyczyniło się do odwołania prezesa tego miejskiego klubu Marcina Janickiego.

Autor: Piotr Girczys