Ekstraklasa siatkarzy. Dawid Konarski zagra w Czarnych Radom

Dawid Konarski, dwukrotny mistrz świata, zagra w drużynie Cerrad Enea Czarnych Radom. To jeden z najgłośniejszych transferów przed nowym sezonem ekstraklasy siatkarzy.

30-letni Konarski przeniósł się do Radomia z zespołu Jastrzębskiego Węgla, w którym spędził dwa ostatnie sezony.

W 2014 i 2018 roku zdobył z reprezentacją Polski tytuł mistrza świata. Ma też w dorobku brąz mistrzostw Europy oraz trzecie miejsca w Lidze Narodów i Pucharze Świata.

Karierę klubową rozpoczynał w bydgoskiej Delekcie. Potem bronił barw Asseco Resovii Rzeszów i Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Grał też w Turcji, a po powrocie do kraju trafił do Jastrzębskiego Węgla. Ma w dorobku trzy tytuły mistrza Polski oraz Puchar Polski. Występuje na pozycji atakującego.

Obok Konarskiego radomski klub pozyskał Brazylijczyka Lucasa Loha z SESI Sao Paulo, Daniela Gąsiora z AZS AGH Kraków, Dawida Dryję z MKS Będzin, Macieja Nowowsiaka z RCS Radom i Artura Pasińskiego z Mickiewicza Kluczbork.

W ekipie Czarnych pozostali Michał Kędzierski, Bartosz Firszt, Michał Ostrowski, Bartłomiej Grzechnik, Mateusz Masłowski i Amerykanin Brenden Sander.

Drużynę z kolei opuścili m.in. Wojciech Włodarczyk, Karol Butryn, Michał Ruciak oraz Słoweńcy Dejan Vincic i Alen Pajenk.





