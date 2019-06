Ekstraklasa siatkarzy. Białoruski atakujący Udrys uzupełnił skład ONICO

Atakujący Artur Udrys w przyszłym sezonie będzie siatkarzem ONICO Warszawa - poinformował klub będący wicemistrzem Polski. Reprezentant Białorusi, który zamyka skład stołecznej drużyny na rozgrywki 2019/20, ostatnio występował w rosyjskim Fakiele Nowy Urengoj.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agnieszka Radwańska znowu zachwyciła fanów! Odważne zdjęcia. Wideo INTERIA.TV

Reklama

"Artur znajdował się w kręgu zainteresowań wielu klubów, ale nic w tym dziwnego - w końcu w minionym sezonie znakomicie prezentował się w bardzo silnej rosyjskiej Superlidze. Cieszę się, że udało nam się go sprowadzić, bo to zawodnik o fantastycznych warunkach fizycznych, który na dodatek zna smak gry w Polsce. A od czasu swojego ostatniego pobytu w PlusLidze znacznie się rozwinął i wierzę, że na boisku skutecznie wypełni lukę po Bartku Kurku" - zaznaczył cytowany na stronie ONICO prezes tego klubu Piotr Gacek.

28-letni Udrys karierę zaczynał jako środkowy, ale z czasem przeniósł się na atak. W sezonie 2014/15 bronił barw AZS Częstochowa. W kolejnych latach występował poza Europą, a ostatni sezon spędził w Rosji. Z Fakiełem wywalczył brązowym medal klubowych mistrzostw świata oraz zajął trzecie miejsce w Superlidze.

"PlusLiga to bardzo silna i ciekawa liga, a gra w ONICO to dla mnie doskonała okazja do rozwoju i osiągania kolejnych sukcesów. Występy dla wicemistrzów kraju to też spore wyzwanie, ale jestem przekonany, że szybko uda mi się tu zaaklimatyzować. Staram się trochę mówić po polsku, więc bariery językowej - tak jak w Korei czy Chinach, gdzie grałem niedawno - być nie powinno" - zaznaczył Białorusin.

ONICO poinformowało, że pozyskanie Udrysa zamyka skład stołecznego klubu. W poniedziałek powiadomiono o pozyskaniu reprezentantów Belgii - atakującego Brama van den Driesa i przyjmującego Igora Grobelnego.

W ubiegłym tygodniu z kolei potwierdzono medialne doniesienia dotyczące osoby nowego trenera - został nim Włoch Andrea Anastasi. Wcześniej zakontraktowano rozgrywającego Michała Kozłowskiego, środkowych Piotra Nowakowskiego i Patryka Niemca, a także francuskiego przyjmującego Kevina Tillie.

Po zakończeniu minionego sezonu warszawska drużyna pożegnała się z Bartoszem Kurkiem, Kanadyjczykami Grahamem Vigrassem i Sharone'em Vernonem-Evansem, Bułgarem Nikołajem Penczewem, Janem Nowakowskim, Konradem Buczkiem oraz pozyskanym tuż przed końcem sezonu Maciejem Muzajem.