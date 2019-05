Występujący w PlusLidze siatkarzy Chemik Bydgoszcz poinformował w poniedziałek na klubowej stronie internetowej o odejściu aż 12 zawodników. W składzie pozostało tylko trzech graczy oraz nowy trener, Przemysław Michalczyk, który obejmuje zespół po Jakubie Bednaruku.

"Sezon transferowy trwa w najlepsze. Jednak, aby przywitać nowych zawodników, trzeba pożegnać tych, którzy odchodzą, a którzy przez ostatnie kilka miesięcy dostarczali bydgoskim kibicom wielu sportowych emocji. Panowie, dziękujemy! Życzymy powodzenia w nadchodzącym sezonie i do zobaczenia po drugiej stronie siatki!" - napisano w krótkim komunikacie na stronie internetowej Chemika Bydgoszcz.

Do komunikatu załączono zdjęcie 12 zawodników, z którymi klub się żegna. Są to przyjmujący Bartłomiej Lipiński, Nikola Kovaczević i Jan Lesiuk; atakujący Bartosz Filipiak i Mateusz Witek; rozgrywający Raphael Vinhedo Margarido, Marcin Karakuła i Piotr Sieńko; libero Adam Kowalski oraz środkowi Michał Szalacha, Patryk Akala i Maksim Morozau.

Tym samym w ekipie z grodu nad Brdą pozostali przyjmujący Paweł Gryc, libero Kacper Bobrowski oraz środkowy Mateusz Siwicki.

Zmienił się także szkoleniowiec siatkarzy Chemika. Nowym trenerem został dotychczasowy asystent odchodzącego z Bydgoszczy Jakuba Bednaruka Przemysław Michalczyk.

"Życie nie lubi próżni, musi się coś dziać. Tak jest właśnie teraz, na pewno nie ma czasu na nudę, bo ciągle coś jest do zrobienia. To jest dla mnie spore wyzwanie, które pozwala mi na rozwój. Przed nami nowy sezon, w którym zagra w zasadzie kompletnie nowy zespół, zbudowany z innych zawodników. Do kwestii celów, jakie sobie wyznaczymy, wrócimy we właściwym momencie, na razie jest na to zdecydowanie zbyt wcześnie. Jedyne, co mogę powiedzieć na ten moment, to zapewnienie, że damy z siebie wszystko i sprawimy, że emocji w tych nadchodzących rozgrywkach nie zabraknie" - powiedział na stronie internetowej klubu nowy szkoleniowiec Chemika.

Michalczyk to były siatkarz, reprezentant Polski w 58 spotkaniach, który uczestniczył także w mistrzostwach Europy w 2001 roku w Czechach, gdzie biało-czerwoni zajęli 5 miejsce. Na krajowym podwórku raz świętował tytuł mistrza Polski, a miało to miejsce w 2004 roku z Jastrzębskim Węglem, który wówczas nazywał się Ivett Jastrzębie Borynia. Karierę trenerską rozpoczął w 2009 roku, w klubie BBTS Bielsko-Biała, a potem pracował także w Warszawie, Szczecinie, Siedlcach, Wałbrzychu i wreszcie w Bydgoszczy, gdzie od nowego sezonu poprowadzi zespół Chemika jako pierwszy trener.

