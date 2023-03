Dziewięciokrotny mistrz Polski na skraju upadku. Strajk zawodników?

PGE Skra Bełchatów to jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w historii polskiej siatkówki . Oprócz dziewięciu mistrzostw kraju - więcej ma na koncie tylko AZS AWF Warszawa - bełchatowianie mają w dorobku jeszcze pięć miejsc na ligowym podium. Skra siedem razy sięgała też po Puchar Polski, grała w finale Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata.

Szansą na uratowanie sezonu jest postawa w europejskich pucharach. PGE Skra dotarła do półfinału Pucharu CEV, w którym jej rywalem będzie włoska Valsa Group Modena . Pierwszy mecz zostanie rozegrany 8 marca.

- Nikomu nigdy nie życzę źle, jest mi przykro, że Skra podupadła sportowo. Na jej miejsce w tabeli składa się wiele czynników, nie jestem w środku, nie widzę treningów, także nie wiem co można zrobić, żeby było lepiej. Zawiść i zazdrość to są emocje, które nie są zbyt przyjemne. Nie mam satysfakcji i nigdy nie miałem, gdy gdzieś dzieje się coś złego. W Skrze spędziłem mnóstwo czasu, mam do tego miejsca i klubu ogromny sentyment. Bełchatów zmienił się w miejsce, w którym wszystkie wartości które nam przyświecały dziś po prostu zginęły. Dzieją się tam rzeczy bardzo nieprzyjemne, z tego powodu jest mi zwyczajnie żal.